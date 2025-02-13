回應國民黨立委質疑 財部：110至112年中央減債逾7800億元

財政部表示，配合國家發展需要，妥適運用財政政策維繫經濟穩定成長，藉由經濟成長帶動稅收增長，110年度至112年度總決算稅課收入優於預期（超徵）合計1兆188億元，這三個年度合計減少舉債3845億元，並執行債務還本合計3960億元。

官員說，各年度總決算歲入扣除歲出及債務還本後數額累計至歲計賸餘，供未來年度施政之融資財源，以相對減少債務的舉借。

國民黨團書記長王鴻薇今天表示，光是110年到112年超徵稅收已高達1兆3424億元，但這段期間還債金額不過3960億元，其他的到哪裡去？

財部國庫署官員指出，兩者數據巨額落差，是因為未考量該年度減少舉借及累計至歲計賸餘等因素。另近年配合國家基礎建設及因應地緣政治風險，維護國家安全及因應肺炎疫情等需要，採行擴張性財政政策，其中新式戰機採購、肺炎紓困特別預算及疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算分別移用歲計賸餘150億元、300億元及3799億元。

官員說，113年度中央政府總預算超徵3757億元，財政部已優先用於減少舉債（113年度原編列債務舉借1571億元未舉借），執行債務還本預算數及依公共債務法規定增加還本，合計1358億元；歲入歲出賸餘扣除債務還本後之收支賸餘，將累計至歲計賸餘，須等審計部7月底審定後才能確定。至於歲計賸餘的運用，應循預算程序納編預算，並經立法院審議、總統公布後由行政機關據以執行，受立法院及審計機關審核監督。