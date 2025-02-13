快訊

川普熱線普丁，國際擔憂烏克蘭將被出賣？

經典賽／G2打線出爐！陳傑憲感冒休兵 劉基鴻四棒

傅崐萁喊普發現金1萬元 林俊憲質疑：包牌亂象又要重演一遍？

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
民進黨立委林俊憲。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委林俊憲。圖／聯合報系資料照片

國民黨立院黨團總召傅崐萁昨宣布推動「還錢於民2.0」，每人普發現金1萬元，民進黨立委林俊憲今在臉書質疑，傅崐萁跳出來喊普發現金1萬元，「包牌亂象又要重演一遍了嗎？」

林俊憲在臉書上表示，要不要普發現金，留待民意決定，但他覺得有必要超前部署，把前年普發時藍白的包牌話術整理出來，先幫大家接種「造謠疫苗」。他指印象最深的，是當時民眾黨大肆炒作，普發現金要「舉債」，連國民黨也上車，他們會不會故技重施？

林俊憲說，動用國家的錢有法定程序，去年度超徵的，要到今年7月決算後才能動用。這就是關鍵，國民黨要發一定會趕在決算前，否則照罷免時程估算，馬上要投票了，此時喊發錢不就是為了這個？因此，若傅崐萁急著在7月前發，依法勢必得靠短期舉債因應，等到7月決算可以動用去年謄餘後再償還。

林俊憲指出，當時民眾黨就抓著短期舉債這點，利用資訊落差瘋狂攻擊。「況且史上素質最差的一屆藍白立委，連預算審查都能搞到自己進退兩難了，他們會懂政府會計嗎？我看很難。最後，我還是一樣那句，預算先送出來再講後面的事啦！」

傅崐萁 國民黨 林俊憲 藍白

延伸閱讀

【看！新聞】政壇斜槓姊妹花 陳亭妃竟讚林俊憲很帥？

TVBS民調／台南市長選戰 民進黨只有陳亭妃能贏謝龍介

影／林俊憲、王定宇遭提罷免 台南綠委齊挺高喊「挺台南、反惡霸」

台南綠委齊聚相挺林俊憲：護台南預算才被報復罷免

相關新聞

傅崐萁喊普發現金1萬元 林俊憲質疑：包牌亂象又要重演一遍？

國民黨立院黨團總召傅崐萁昨宣布推動「還錢於民2.0」，每人普發現金1萬元，民進黨立委林俊憲今在臉書質疑，傅崐萁跳出來喊普...

【重磅快評】財政部不敢吭聲 坑了藍軍也坑了蔡英文

政府去年超徵稅收5283億元，國民黨喊出全民普發現金1萬元，財政部說稅收超徵要優先用於還債，綠委則質疑發現金有違財政紀律...

藍拚4月完成普發現金法制化 行政院喊互相尊重與溝通

去年稅收超徵5283億元，藍營主張普發現金1萬元「還稅於民」，更有國民黨立委揚言拚4月底前完成修法，讓「普發現金」法制化...

超徵稅收先還債？王鴻薇打臉：3年超徵1兆3只還3千多億

去年超徵稅收5283億元，國民黨立院黨團拋全民普發現金一萬元，還錢於民。財政部稱稅收超徵應優先用於還債。另有民進黨立委質...

中央超徵稅收5千多億元 侯友宜主張取之於民、用之於民

中央去年超徵5千多億元稅收，有國民黨立委提議還稅於民。新北市長侯友宜今天帶著市府團隊到訪嘉義市交流，接受媒體訪問時表示，...

吳思瑤：國民黨說超徵要普發現金 但連數據都不正確

財政部日前公布2024年全國稅收統計，去年稅收超出預算數5283億元，國民黨立院黨團呼籲，全民普發現金1萬元。民進黨立院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。