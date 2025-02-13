傅崐萁喊普發現金1萬元 林俊憲質疑：包牌亂象又要重演一遍？
國民黨立院黨團總召傅崐萁昨宣布推動「還錢於民2.0」，每人普發現金1萬元，民進黨立委林俊憲今在臉書質疑，傅崐萁跳出來喊普發現金1萬元，「包牌亂象又要重演一遍了嗎？」
林俊憲在臉書上表示，要不要普發現金，留待民意決定，但他覺得有必要超前部署，把前年普發時藍白的包牌話術整理出來，先幫大家接種「造謠疫苗」。他指印象最深的，是當時民眾黨大肆炒作，普發現金要「舉債」，連國民黨也上車，他們會不會故技重施？
林俊憲說，動用國家的錢有法定程序，去年度超徵的，要到今年7月決算後才能動用。這就是關鍵，國民黨要發一定會趕在決算前，否則照罷免時程估算，馬上要投票了，此時喊發錢不就是為了這個？因此，若傅崐萁急著在7月前發，依法勢必得靠短期舉債因應，等到7月決算可以動用去年謄餘後再償還。
林俊憲指出，當時民眾黨就抓著短期舉債這點，利用資訊落差瘋狂攻擊。「況且史上素質最差的一屆藍白立委，連預算審查都能搞到自己進退兩難了，他們會懂政府會計嗎？我看很難。最後，我還是一樣那句，預算先送出來再講後面的事啦！」
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