【重磅快評】財政部不敢吭聲 坑了藍軍也坑了蔡英文

政府去年超徵稅收5283億元，國民黨喊出全民普發現金1萬元，財政部說稅收超徵要優先用於還債，綠委則質疑發現金有違財政紀律；但藍委指財政部不僅沒提還債計畫，2021年到2023年稅收超徵1兆3424億元，卻只還債3960億元，比例不到3成。綠委若要談財政紀律，要不要先問問財政部是怎麼搞的？

國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，昨天提出還錢於民、全民普發1萬元之後，賴政府躲躲閃閃，財政部甚至說「稅收超徵要優先還債」，但數字會說話，以2021年到2023年來看，超徵稅收達1兆3424億元，但這三年還債金額不過3960億元。稅收超徵不是去年才發生，不是說要優先用於還債嗎？其他的到哪裡去了。

王鴻薇問得好，稅收超徵，政部說要優先還債，數字卻少得可憐；民進黨立院黨團幹事長吳思瑤不談還債少，卻把問題拉高到違憲違法層次，指藍委要用修法要求普發現金，違法增加支出，就是再一次違法，「違憲一年了，現在還要重蹈覆轍嗎？」。她還說，年終賸餘須經審計部決算才能算準，如果真有剩餘數，要如何使用，大家可以對話。

但實際情況真是如此嗎？財政部日前公布113年稅收超徵5283億元，但早在去年底就發現度大幅超徵，12月間即宣布，截至11月止，中央政府總預算歲入累計實收數2兆9,577億元，預算達成率108.5％，113年度中央政府總預算可望由歲入歲出差短轉為賸餘，為減緩債務，已於12月25日增加債務還本200億元。

看到沒有？吳思瑤說年終賸餘須經審計部決算才能算準，但去年12月財政部就先拿200億元出來還債了。如果還債優先是財政紀律的第一條，財政部算是做對了；只不過，當時已知歲入多出2325億元，但卻只拿200億元還債，還不到一成，真的是不成比例，說是小兒科，並不為過。

但問題是，過了一個月之後 ，財政部又公布去年全年稅收超徵5283億元，外界不免好奇，怎麼才過一個月，歲入又「生出」近3000億元？如果多出2325億元，馬上就可以決定還要還債200億，為何確定超徵5283億元，財政部反而安靜無聲，是出了什麼問題嗎？

正因為財政部沒有動作，國民黨才會提出還稅於民的建議，要把超徵稅收的運用法制化，財政部身處風暴 核心，卻不敢說真話。如果財政紀律對財政部如此重要，為何不提出自己的還債計畫呢？還是專業暫擺一邊，先觀望一下政治風向再說？財政部是不是把自己做小了？

其實，在決算之前還債，過去也曾發生。111年度中央政府總預算歲入執行也是優於預期，財政部於當年9月及10月先後增加還本150億元及390億元，當年稅收超徵是5237億元，和去年超徵的5283億元相當，但財政部增加債務還本的數額還真是差距不小，這又是出了什麼問題？

藍委質疑，過去前總統蔡英文能做，為什麼現在賴清德總統不能做？說到底就是賴清德特別吝嗇摳門；過去財政部敢秉於專業行事，為什麼賴清德上台後就變得謹小慎微，該大手筆還債卻變得小氣巴拉。

當綠委扣藍軍違憲的帽子時，其實也間接波及當年普發現金的蔡英文蘇貞昌；財政部明知藍委已為增加支出找到財源，所提的是法律案也不是預算案，並不違憲，財政部卻不敢吭聲，結果就是坑了國民黨，也坑了蔡英文及蘇貞昌。