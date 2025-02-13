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藍拚4月完成普發現金法制化 行政院喊互相尊重與溝通

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。圖／行政院提供
行政院發言人李慧芝。圖／行政院提供

去年稅收超徵5283億元，藍營主張普發現金1萬元「還稅於民」，更有國民黨立委揚言拚4月底前完成修法，讓「普發現金」法制化。行政院發言人李慧芝指出，仍期盼行政、立法能有好的協商機制，相互尊重與溝通，而行政院本會期努力推動民生優先法案，希望立法院同樣以民生為優先。

財政部10日上修2024年全國總稅收實徵淨額，加計遞延入帳稅款後，達3兆7619億元，續創新高，高出預算數5283億元、刷新紀錄。國民黨立院黨團宣示將啟動「還錢於民2.0」版，將修正預算法列為本會期優先法案，藍營認為，若普發現金1萬元，也不過2300億元，政府仍有很多資金可以運用。

對此，行政院發言人李慧芝指出，五院會商時，卓榮泰針對爭議法案提出四個解決之道，其中包括未來依照預算法第91條，當立法院法律案和預算案有增加歲出的時候，要邀請行政院雙方先行協調可行財源，這是去年11月中央政府總預算案付委時，雙方進行協議達成的協商，這種協商應被尊重而非撕毀。

李慧芝也提及，財劃法應有更充裕的時間，中央與地方政府就垂直與水平分配，做更合理的討論，行政院也可以在今年內提出立法院各黨團、中央與地方政府都可以接受的版本再來執行；至於總預算，希望國會可以重新審視，院際之間也該有合理的協商程序。

針對稅收超徵，李慧芝指出，感謝全國人民跟政府大家一整年的努力，加上景氣非常好，所以才會有這樣的稅收超出預期。她說，最終的歲計賸餘數字，還有待審計部決算報告，接下來的使用也要按照公共債務法、預算法相關規定。

媒體追問，考量朝小野大，若在野黨強推，4月可能就會完成修法。李慧芝說，仍希望行政院跟立法院間有好的協商機制，也希望大家彼此可以互相尊重跟溝通。

李慧芝提到，行政院本會期努力推出民生優先法案，希望推動福國利民的政策；相信國人都看得出來，爭議性法案跟民生優先法案間的差距極大，院長也強調，行政院不斷持續推動跟民生相關議題，希望立法院同樣也以民生為優先。

國民黨 立法院 行政院

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