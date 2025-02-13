超徵稅收先還債？王鴻薇打臉：3年超徵1兆3只還3千多億

去年超徵稅收5283億元，國民黨立院黨團拋全民普發現金一萬元，還錢於民。財政部稱稅收超徵應優先用於還債。另有民進黨立委質疑有財政紀律問題。國民黨團書記長王鴻薇今說，光是2021年到2023年超徵稅收已高達1兆3424億元，但2021到2023年還債金額不過3960億元，其他的到哪裡去？

針對國民黨團主張，財政部表示，歲入歲出賸餘扣除債務還本後之收支賸餘，將累計至歲計賸餘，供未來年度施政之融資財源，以相對減少債務之舉借，相關施政宜以優先順序為考量，普發現金不宜常態化，以兼顧財政穩健及國家發展。

王鴻薇說，去年超徵稅收創新高，昨天提出還錢於民，全民普發1萬元，提出來主張之後，賴政府躲躲閃閃，財政部甚至說「稅收超徵要優先還債」。有嗎？數字會說話，有數字有真相，以2021年到2023年來看，暫不把2024年的最新數字放進去，光是2021年到2023年超徵稅收已經高達1兆3424億元，稅收超徵不是去年才發生，不是說要優先用於還債嗎？2021到2023年還債金額不過3960億元。

王鴻薇表示，超徵1兆3千多億，還債不過3千多億，其他的到哪裡去了？財政部不是說要優先還債，但財政部自始至終沒有提出減債計畫，現在用這樣的說法遮掩牽拖。超徵稅收不應該被政府拿來浪費養側翼，還錢於民理所當然。

王鴻薇指出，有些民進黨立委出來說會有財政紀律問題，不應該隨便花用，對社會沒有好處。2023年蘇貞昌擔任行政院長時，因為稅收超徵，當時蔡政府全民普發6千元。她直接點名綠委王定宇，質疑普發1萬元會搞垮國家的話，請問普發6千元是怎樣，蘇貞昌有搞垮國家嗎，要這樣酸蘇貞昌嗎？

王鴻薇質疑，前總統蔡英文能做，為什麼賴清德總統不能做？行政院前院長蘇貞昌能做，為什麼行政院長卓榮泰不能做？當時民進黨立委包括現任內政部長劉世芳擔任立委，一字排開說「稅收紅利，全民共享」。王說這口號真不錯，她現在拿來用，這不就是民進黨立委也認為這些紅利應由全民共享，怎麼現在開始雙標，是因為賴清德特別吝嗇摳門？