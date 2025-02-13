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中央超徵稅收5千多億元 侯友宜主張取之於民、用之於民

聯合報／ 記者魯永明黃于凡／嘉義即時報導
新北市長侯友宜（左）今天帶著市府團隊到訪嘉義市，與嘉義市長黃敏惠（右）交流市政工作。記者魯永明／攝影
新北市長侯友宜（左）今天帶著市府團隊到訪嘉義市，與嘉義市長黃敏惠（右）交流市政工作。記者魯永明／攝影

中央去年超徵5千多億元稅收，有國民黨立委提議還稅於民。新北市長侯友宜今天帶著市府團隊到訪嘉義市交流，接受媒體訪問時表示，「取之於民，用之於民」，能為人民帶來有感幸福都會支持。嘉義市長黃敏惠則極力爭取輕軌建設經費。

侯友宜說，這幾年可以看到政府都是超徵稅收，他認為應「取之於民，用之於民」，尤其現在受到通膨影響，人民生活痛苦指數很高，觀光、經濟都非常不好，中央如何處理超徵稅收這些錢，能夠為全台人民帶來有感幸福，他都會支持。

黃敏惠也認同侯友宜取之於民、用之於民理念。黃敏惠說，她對所有資源都很用心，用在該用的地方，希望中央有這樣的資源，應該推出福國利民政策，幫助大家做更多事，「嘉義市不缺計畫，只缺中央的支持與鼓勵」。

黃敏惠舉例，近來嘉義地區蓬勃發展，大家都很關心輕軌捷運建設，高鐵、台鐵都屬中央管轄，早在1999年就已規畫輕軌，當年承諾等到運量足夠就要做，高鐵統計去年運量達635萬人，中央可多考量提升國家及區域經濟發展。

新北市長侯友宜（右）今天帶著市府團隊到訪嘉義市交流，接受聯訪時主張超徵稅收應取之於民、用之於民。記者魯永明／攝影
新北市長侯友宜（右）今天帶著市府團隊到訪嘉義市交流，接受聯訪時主張超徵稅收應取之於民、用之於民。記者魯永明／攝影
新北市長侯友宜（右）今天帶著市府團隊到訪嘉義市，與嘉義市長黃敏惠（左）交流市政工作。記者魯永明／攝影
新北市長侯友宜（右）今天帶著市府團隊到訪嘉義市，與嘉義市長黃敏惠（左）交流市政工作。記者魯永明／攝影

侯友宜 黃敏惠

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