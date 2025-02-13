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吳思瑤：國民黨說超徵要普發現金 但連數據都不正確

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團表示，國民黨提普發現金，連數據都不正確。記者蔡晉宇／攝影
民進黨立院黨團表示，國民黨提普發現金，連數據都不正確。記者蔡晉宇／攝影

財政部日前公布2024年全國稅收統計，去年稅收超出預算數5283億元，國民黨立院黨團呼籲，全民普發現金1萬元。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示，民進黨團有三立場「切莫再違憲、錢要花得準、錢要花得對」，超徵後有很多指定用途，要到決算才會有最終結果，不能試算就列為政府放在口袋裡的錢，呼籲國民黨不要拿不精確數字來帶風向。

吳思瑤表示，事實查核中心的網路訊息查核，國民黨都可以去看看查核中心。稅收超出預期，但還必須經過決算，超徵後有很多指定用途，要到決算才會有最終結果，不能試算就列為政府放在口袋裡的錢。

吳思瑤指出，國民黨說的數字，去年全國超徵稅收是5283億元，但這包含了地方政府超徵802億元，且當中724億元是法規要求的法定用途，非所有都是中央政府的超徵。

吳思瑤說，稅收超出預期就來自於全民拚經濟有成，稅收超出預期不是剩最終財政剩餘數，真正剩餘數必須經過決算，國民黨不要拿不精確數字來帶風向，製造中央多扣很多錢假印象。

吳思瑤 國民黨 民進黨

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