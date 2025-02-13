吳思瑤批藍要發錢何不找縣市長要 王鴻薇斥前朝都能做

去年超徵稅收5283億元，國民黨立院黨團昨日拋出推動「還錢於民2.0」，全民普發現金一萬元。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤立刻表示反對，國民黨要普發現金，何不先向藍營執政縣市長喊話？國民黨團書記長王鴻薇今回擊，吳思瑤太現實，前總統蔡英文能做的，賴清德總統也能做。

針對國民黨團主張，吳思瑤說，國民黨怕違憲亂政行為遭民意制裁，因此要拚民生，提民生法案，但如果民生法案是不顧國家所有財政的必要作為，直接簡化為民粹的普發現金，這樣的作為太過簡化。國民黨團所說的中央稅收超徵，不完全是中央，地方也有802億元，且財劃法修法通過後，地方從中央搬走3753億元，未來將挹注地方，如果國民黨認為要普發現金，何不先向藍營執政縣市長喊話。

王鴻薇今日反擊吳思瑤說法，昨天吳思瑤還說乾脆三兆通通拿來發放現金，網友立刻說「完全支持」。 看看過去的民進黨還有行政院前院長蘇貞昌、蔡英文，「吳思瑤你也太現實」，蔡英文能做的，賴清德不能做；蘇貞昌能做的，行政院長卓榮泰不能做。當時民進黨認為紅利共享，整個的超徵稅收是4500億，比去年少約1千億，這樣就認為應該全民共享，吳思瑤不用再幫賴清德圓了，太現實了，蔡英文能做的，賴清德也能做。

王鴻薇表示，超徵稅收是財政部2月10日公布，跟地方有何關係？吳思瑤對財政不熟，民進黨很多委員不懂裝懂，像是有綠委說歲計「賸」餘（音同「勝」，但有民進黨立委念成「騰」餘），她也打臉民進黨團書記長陳培瑜對總預算程序不懂，只會護航。

王鴻薇指出，2022年底到2023年，因為稅收超徵，當時的蔡英文政府、蘇貞昌回應人民需求，認為這些紅利應該全民共享。請問蘇貞昌有沒有要求地方來發？那就是中央來發。蔡英文能做，為什麼賴清德不能做？蘇貞昌能做，為什麼卓榮泰不能做？