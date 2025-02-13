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普發現金藍白無共識？王鴻薇：張啓楷贊成部分拿來發

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
去年超徵稅收5283億元，國民黨立院黨團昨日拋出推動「還錢於民2.0」，全民普發現金一萬元。民眾黨方面認為超徵稅收應先用於還債，似與國民黨無共識。國民黨團書記長王鴻薇（右）否認藍白無共識，她與民眾黨立委張啓楷溝通，張也贊成一部分還債，一部分發放現金。記者屈彥辰／攝影
去年超徵稅收5283億元，國民黨立院黨團昨日拋出推動「還錢於民2.0」，全民普發現金一萬元。民眾黨方面認為超徵稅收應先用於還債，似與國民黨無共識。國民黨團書記長王鴻薇（右）否認藍白無共識，她與民眾黨立委張啓楷溝通，張也贊成一部分還債，一部分發放現金。記者屈彥辰／攝影

去年超徵稅收5283億元，國民黨立院黨團昨日拋出推動「還錢於民2.0」，全民普發現金一萬元。民眾黨方面認為超徵稅收應先用於還債，似與國民黨無共識。國民黨團書記長王鴻薇否認藍白無共識，她與民眾黨立委張啓楷溝通，張也贊成一部分還債，一部分發放現金。

針對國民黨團主張，民眾黨立委黃珊珊說，稅收既然都是取自於民，首先應該被用於償還我國長期公債，用於成立主權基金也是一個值得討論的選項。還債是「節流」政府的利息支出；主權基金讓人民努力的結果用於更長期的投資，「開源」政府投入健保、長照等福國利民政策的能力。

張啓楷表示，民眾黨主張財政紀律，超徵的5000多億將部分金額先拿去還債，如果還有剩，第二優先才還給民眾。

王鴻薇今日否認藍白對普發現金無共識。她說，她昨天碰到張啓楷，他們提到還債的問題。她認為，稅收超徵來做還債是可以同意的，財政部沒有減債計畫，真正拿出來還債的比例也很低，如果寄望於賴政府要把這麼多超徵稅收拿來還債，這是天方夜譚，賴清德想要握在手裡，這是為什麼今年初稅收年增率達到9.8%，這是史上擴張最多的財政支出，賴清德覺得這些錢通通要由他來用。

王鴻薇說，她昨天有跟張啓楷溝通，他說他贊成一部分還債，一部分拿來發放現金。以超徵稅收5283億元而言，一人普發一萬元僅需2300億元，只占去年超徵稅收的4成，剩下的錢還債或做其他有利人民的用途，綽綽有餘。

國民黨立委徐巧芯表示，很多年輕朋友關心，普發一萬元的話，為何不先還債？她認為這兩件事情不衝突，普發現金一萬元只占超徵稅收的40%，剩的60%拿去還債的話，也會支持。稅收紅利全民共享，普發現金一萬元，剩下的當然支持全數還債，讓國家財政更好。

國民黨 張啓楷 民眾黨 王鴻薇

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