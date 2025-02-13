藍提普發現金1萬元 綠：破壞財政紀律、流於民粹

去年度國家稅收實徵數再創新高，超過預算目標新台幣5283億元，國民黨立法院黨團主張全民普發現金1萬元。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，國民黨團流於討好、民粹、簡化，更破壞財政紀律，立委無視憲法、預算法，立法增加政府支出，正是這一年國會衝突根源。

吳思瑤上午接受廣播節目專訪時，對於國民黨團普發現金的說法提出質疑，她表示，國民黨團話不能講一半，數字不能混淆，這些多出來的錢，還要扣除法定支出、法定還債額。

吳思瑤表示，國民黨團引用的數字5283億元，還要扣除法定支出724億元，包括長照基金、住宅基金、健康福利捐等；另外，因為政府拚經濟有成，地方財源也多徵802億元，扣掉上述2項後，剩下的3757億元才是屬於中央政府部分。

吳思瑤說，其次是，基於法律規範，只要稅收超徵優先用於還債，每年還債5%法定額的規定，2024年除了5%還債法定額度外多還了208億元。從2017到2023年，政府總共已還了8588億元，政府有多的錢就還債，就像企業一樣，有盈餘就優先還債，不是把錢放在口袋。

吳思瑤指出，政府投入建設都會用舉債方式，過去這幾年，政府也會用超徵的這筆錢，減少舉債投入建設，這幾年政府把本來要舉債投資的錢，用超徵的錢來付，從2017到2023年，減少政府舉債投入公共建設，共計9362億元，將近快1兆元。

吳思瑤表示，這些多出來的錢，還是用於全民，讓經濟發展紅利全民共享，用來投資國家、建設國家，今年不用舉債直接投入建設的項目，包括擴大2歲到6歲育嬰津貼、社福支出，國防建設、軍公教加薪等；軍公教加薪212億元，社福413億元，還有2歲到6歲幼兒照顧、學校電費凍漲及科研投入516億元，人行安全軟硬體建設1109億元、軍事投資410億元。

吳思瑤表示，這些多出來的錢，還是用於全民，不代表政府剩下的錢，且還要經過年終決算程序，才能確認這1年預算剩餘數，不是今年度剛開始，立法院連新審的114年度中央政府總預算案都還沒有送出，就跳到仍須經決算程序的錢，這是本末倒置。