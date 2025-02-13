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王鴻薇指財部「根本沒減債計畫」

聯合報／ 記者屈彥辰蔡晉宇林銘翰／台北報導
國民黨立院黨團書記長王鴻薇。圖／聯合報系資料照片
國民黨立院黨團書記長王鴻薇。圖／聯合報系資料照片

政府超徵稅收創紀錄，國民黨立院黨團昨宣布新會期推動「還錢於民2.0」，全民普發現金一萬元。但財政部在去年就曾表態「不會普發現金」，盼用來償還債務，國民黨團書記長王鴻薇質疑財部根本沒有減債計畫，「不都浪費掉，養側翼網軍？」強調多收稅收，應還錢於民。

財政部長莊翠雲去年在立院財委會答詢曾表示，稅收執行良好，將優先用來減少舉債，增加債務還本，不會再普發現金。

王鴻薇昨表示，財政部沒有提出任何減債計畫，四年來稅收超徵達一．八兆元，不論是三倍券、五倍券、普發現金六千元，不過動用約三千億元，「政府還債，有還到一．五兆嗎？」「最後不都浪費掉，拿去養網軍、養側翼嗎？」

「國民黨乾脆說總預算三兆多元，統統不要支出，全部拿來發給全民就好了。」民進黨團幹事長吳思瑤表示，政府稅收超出預期，應該用來建設國家、擴大照顧，民眾黨立委黃珊珊主張，應先償還長期公債，用於成立主權基金也是值得討論的選項。

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