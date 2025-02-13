學者提醒 稅制不合理 超徵非常態

政大財稅系教授陳國樑指出，少子化趨勢可能會影響未來稅收，如果政府將超徵稅收拿去還債，且進行稅制改革，他就不支持普發現金，但如果政府沒做到上述兩點，他就支持普發現金。

陳國樑表示，去年稅收成長百分之八點八，但經濟成長率約百分之四點二，表示政府超拿經濟成長果實；去年租稅負擔率百分之十四點八也是廿六年最高，顯示稅制不合理。

陳國樑指出，一一三年稅收有「三高現象」，一、稅收三點七六兆元，是歷史最高；二、超徵金額估五二八三億元，也是歷年最高；三、租稅負擔率上升到百分之十四點八，是九十七年以來、廿六年來最高。

他說，三高現象透露一些不合理之處，例如去年稅收成長率比前年成長百分之八點八，主計總處估一一三年經濟成長率是百分之四點二七，代表人民所得可能與經濟成長率差不多，但政府稅收成長率卻是經濟成長率兩倍，經濟成長是全民與政府共同努力成果，政府卻超拿經濟果實。

其次，稅收成長率與經濟成長率相互悖離，顯示稅制有問題，他懷疑稅收成長率高，是因為物價上漲嚴重，其中有「通貨膨脹稅」意涵，亦即因為物價上漲，造成稅基加大、稅收增加。如果人民實質所得因為被物價侵蝕，政府按照名目所得課稅反而超徵，而且租稅負擔率百分之十四點八創廿六年來最高，代表稅制不合理，政府應進行稅制改革。

他說，超徵不會是常態，未來隨著少子化、超高齡社會，人口紅利會消失，屆時投入生產的人少，所得稅收會減少，勞保、公保及健保繳費的人變少，支出卻因超高齡社會增加，因此經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）都建議各國要在財政好時進行儲蓄，以備未來所需。