藍委喊全民普發現金1萬元 推動「還錢於民2.0」

立法院國民黨團昨（12）日表示，新會期將推動「還錢於民2.0」，每人普發1萬元現金，列為重大民生提案，並將普發現金法制化。行政院回應，有多少歲計賸餘可運用仍待審計部決算，當務之急是處理中央政府總預算案。

財部日前公布2024年全國總稅收3兆7,619億元，高出預算數（即超徵）5,283億元，稅收、超徵數雙創新高。

立院國民黨團昨日召開記者會指出，稅收超徵再寫紀錄，政府已連續四年超徵，四年累計高達1兆8,707億元，要求政府比照2023年模式，立即啟動「還錢於民2.0」，全民發放1萬元現金。

2023年全民普發6,000元，當時是以疫後振興特別條例為法源，再由行政院辦理追加特別預算，經過立法院三讀通過後，再由財政部著手普發現金程序。目前來看，普發現金尚無法源，國民黨立委林德福、賴士葆昨日表示，希望修改《預算法》，讓普發現金法制化，力拚4月底前完成修法。

行政院發言人李慧芝昨日表示，感謝全體國人和政府一起努力，據財政部統計，去年稅收高出預算數，但歲計賸餘仍有待審計部決算報告，目前兩院更重要的應該是要處理總預算案，行政院長卓榮泰將持續與立法院長韓國瑜溝通聯繫，希望能替總預算案找到解方。

面對在野黨拋出普發現金議題，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤昨日表示，超徵稅收5,283億元中，並不全是中央超徵，還包含地方政府，超徵稅收也不等於歲計賸餘，必須經過決算，且還有許多指定用途，像是還債等，才有最終結果，她強調，民生法案若不顧國家財政，還喊價到每人發1萬元，太過簡化、民粹。

回顧近年稅收情況，2009年全球金融海嘯，造成當年度稅收比預算數短徵2,538億元，是歷年最多；另外在2012年、2013年，因歐債危機衝擊景氣，稅收也受到衝擊，分別短徵258億元、296億元；2020年則因新冠肺炎影響，當年稅收短徵223億元。