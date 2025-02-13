財部：普發現金不宜常態化

經濟日報／ 記者翁至威／台北報導
財政部明確表態，普發現金「不宜」常態化。聯合報系資料照
財政部明確表態，普發現金「不宜」常態化。聯合報系資料照

針對普發現金財政部昨（12）日回應，去年稅課收入執行優於預期，應優先減少舉債及增加還本，預估今年不會再像去年一樣大幅超徵。財政部並明確表態，普發現金「不宜」常態化。

財政部指出，去年全國稅收超過預算數5,283億元，其中中央部分超過預算數3,757億元，已依預算法規定繳庫，優先用於減少舉債、執行債務還本及依公債法規定增加還本，合計1,358億元，比原先預算數增加208億元。

財政部表示，歲入歲出賸餘扣除債務還本後的收支賸餘，將累計至歲計賸餘，供未來年度施政融資財源，以相對減少舉債，相關施政應以優先順序為考量，普發現金不宜常態化，才能兼顧財政穩健及國家發展。

近年受惠稅課收入執行優於預期，自2017至2023年總決算連七年歲入歲出賸餘，可減少舉債、甚至不舉債。

債務 普發現金 財政部

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