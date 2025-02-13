超徵還稅於民？ 藍推動全民普發1萬元

財政部日前公布去年超徵稅收五二八三億元，創歷史新高。國民黨立法院黨團昨天宣布推動「還錢於民2.0」，全民普發現金一萬元，並列新會期重大法案。

國民黨主席朱立倫昨天在中常會呼應國民黨團主張表示，政府超徵的稅收，都是從民眾口袋裡多拿來的錢，國民黨希望部分還稅於民，達到全民共享超收稅收的成果。

朱立倫：只占超收的4成

朱立倫強調，每人發放一萬元，金額只占政府超收的四成，比率真的很少，希望未來每年政府超收稅額都可以部分全民共享，還稅於民。

政府徵收稅賦情況較原預期佳時，「還錢於民」非我國首創，南韓、新加坡皆有前例，我國於二○二三年蔡英文政府執政時，在朝野共識下普發現金六千元。

針對國民黨團的主張，行政院發言人李慧芝回應表示，感謝全體國人和政府一起努力，根據財政部統計，去年的稅收高出預算數，但歲計賸餘的情況，還有待審計部決算報告；目前行政與立法兩院更重要的應是處理總預算案，行政院長卓榮泰也持續與立法院長韓國瑜溝通聯繫，希望能替總預算案找到解方。

近10年稅收超、短徵 製表／政治中心、財經中心

政院對全民是否普發現金一萬元未置可否，但財政部表示，歲入歲出賸餘扣除債務還本後之收支賸餘，將累計至歲計賸餘，供未來年度施政之融資財源，以相對減少債務之舉借，相關施政宜以優先順序為考量，普發現金不宜常態化，以兼顧財政穩健及國家發展。

國民黨團書記長王鴻薇指出，去年稅收超徵創新高，從二○二一年到去年，中央政府稅收超徵共高達一兆八七○七億元，不論發三倍券、五倍券或普發現金六千元，這些發放金額遠不如稅收超徵金額；國民黨團這會期會提出相關法案。

國民黨：將列重大民生提案

國民黨團總召傅崐萁也表示，這會期會把稅收超徵全民共享、還錢於民，每人普發一萬元，作為重大民生提案之一；以一人一萬元計，不過是二三○○億元，不足去年稅收超徵的一半，仍有很多可用在投資、補助等。

國民黨團首席副書記長羅智強指出，賴清德總統說「要讓全民共享經濟發展的果實」，試問共享了什麼果實？物價上漲，房租變貴，電價變貴，連民眾買藍牙耳機都要被收審查費，政府不斷搶錢，讓很多民眾生活負擔變重；不如朝野一起來做幸福快樂的事情，把超徵稅收拿來發紅包，讓大家過好年。

民進團幹事長吳思瑤認為，民生法案若不顧國家財政，直接成為討好民眾，這樣作為太民粹。民眾黨團副總召張啓楷表示，國家財政需要經過整體檢視，民眾黨主張優先還債，如有剩餘再發給民眾。