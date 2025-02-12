全民普發1萬元？稅收高於預算創高 財部：減少舉債優先

民國113年全國總稅收實徵數高於預算目標新台幣5283億元、創新高，國民黨主張普發現金1萬元。財政部今天表示，稅收實徵超過預算數，政府將優先減少舉債、增加還債，維持國家財政韌性與紀律。

在證交稅、綜所稅、營業稅、營所稅成長的貢獻下，財政部10日上修113年全國總稅收實徵淨額，加計遞延入帳稅款後，達3兆7619億元、續創新高，高出預算數5283億元、亦刷新紀錄；其中，中央政府實徵數高出預算數3757億元、地方政府高出802億元，雙創次高紀錄。

由於113年全國總稅收以及超出預算數的金額，皆寫下歷史新高，國民黨團今天表示，將促使政府啟動「還錢於民2.0」版，主張全民普發現金1萬元。

對此，財政部今天表示，稅收實徵數超過預算目標，政府會優先減少舉債、增加還債，維持國家財政韌性與紀律；倘若還有賸餘，就會累積到歲計賸餘，作為往後年度的融資財源。

立法院財委會先前通過主決議，對中央稅課收入實徵數超過預算數部分，應至少5%用於增加債務還本；針對追加還本規模，財政部採高估方式、即超過5%用來還本，並抓整數，所以增加還本200億元，使113年度全年還本金額達1358億元，同時，原編列債務舉借數1571億元，也未舉借。