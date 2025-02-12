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推超徵稅普發1萬！傅崐萁：賴政府別裝傻 菩薩看了樂呵呵

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團今早舉行記者會，宣布推動「還錢於民2.0」，每人普發現金1萬元。國民黨團總召傅崐萁表示，賴清德總統可評估，是要當「最有錢政府」，還是願意變「最佛心政府」？多行善事，才有好報，這樣的「因果」，相信菩薩看了也會樂呵呵。圖／取自傅崐萁臉書
國民黨立院黨團今早舉行記者會，宣布推動「還錢於民2.0」，每人普發現金1萬元。國民黨團總召傅崐萁表示，賴清德總統可評估，是要當「最有錢政府」，還是願意變「最佛心政府」？多行善事，才有好報，這樣的「因果」，相信菩薩看了也會樂呵呵。圖／取自傅崐萁臉書

國民黨立院黨團今早舉行記者會，宣布推動「還錢於民2.0」，每人普發現金1萬元。國民黨團總召傅崐萁今下午表示，賴清德總統可評估，是要當「最有錢政府」，還是願意變「最佛心政府」？多行善事，才有好報，這樣的「因果」，相信菩薩看了也會樂呵呵。

傅崐萁說，還記得民國111年政府稅收超徵5000多億元，隔年在立法院朝野共同爭取下，政府開心地每人發了6000元給全民嗎？大家拿到錢後，日子雖然沒有大富大貴，但至少能吃幾頓大餐加手搖飲，安慰自己是「政府的孩子」。

傅崐萁表示，然後呢？可能是選舉結束了，112年超收的3860億元，竟然默默進了政府的口袋，就像朋友借錢後突然失聯，讓人不禁懷疑：「欸，這筆帳是不是忘了還？」

傅崐萁指出，現在更誇張，根據財政部公布，113年政府稅收超徵5283億，創歷史新高，近四年來政府超徵的稅收更高達1兆8707億元。政府比人民還會存，真的很會理財。錢都收成這樣了，該還一點給全民了吧？

傅崐萁說，他鄭重呼籲賴政府：「普發一萬元現金，#還稅於民！」數學簡單算一下，賴政府繼承的中央政府結餘款1兆763億 （過去三年留下來的歲計謄餘）；今年的政府預算近3兆元，史上最高；去年超收 5283億稅金，可自由運用。這樣加一加，今年政府手上有4兆6046億，如果拿出5%，只要2342億元，那麼全台灣每人可以普發現金一萬元，皆大歡喜。

傅崐萁表示，賴清德可評估一下，是要當「最有錢政府」，還是願意變「最佛心政府」呢？他與國民黨團會全力推動，讓全國民眾都能分到這筆「天降橫財」，照顧所有基層的鄉親。畢竟，「多行善事，才有好報」，這樣的「因果」，相信菩薩看了也會樂呵呵。全民一萬元，拜託政府不要裝傻，該發就發。

傅崐萁 國民黨 稅金

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