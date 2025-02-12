藍喊超徵普發現金 吳思瑤：不顧國家財政 太過民粹

全國稅收統計，去年實徵淨額達3兆7619億元，超徵5283億元，雙雙創下歷史新高，國民黨立院黨團呼籲，賴政府應啟動「還錢於民2.0」，全民普發現金1萬元，讓全民共享經濟成果。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，希望就財政專業、經濟發展所需理性對話，國民黨乾脆說總預算3兆多元，通通不要支出，全部拿來發給全民就好了。

吳思瑤指出，國民黨一直帶風向，說中央政府多出好多錢，這些錢都沒有好好用，但史上第一次普發現金6000元，就是在民進黨政府任內做到的；不過，當時有其疫情後振興經濟的背景。

吳思瑤說，現在國民黨食髓知味，怕很多違憲亂政提案遭到制裁，才要來拚民生法案，但是民生法案若不顧國家財政，直接成為討好民眾，還喊價到每人一萬元，這樣作為太過民粹。

吳思瑤表示，政府稅收超出預期，感謝各行各業拚經濟有成，這應該全民共享，用來建設國家、擴大照顧，而不是政府有一點餘裕，都拿來發給全民。