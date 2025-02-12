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超徵稅普發現金 賴士葆：拚4月底完成法制化修法

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
財政部公布最新修正後的2024年全國稅收統計，去年全年超徵5283億元，國民黨立院黨團主張還歲於民，普發現金1萬元。立法院財政委員會國民黨立委賴士葆今天表示，本會期若擔任財委會召委的話，將盡速排審預算法修法，讓普發現金法治化，力拚4月底之前完成修法。圖／聯合報系資料照片
財政部公布最新修正後的2024年全國稅收統計，去年全年超徵5283億元，國民黨立院黨團主張還歲於民，普發現金1萬元。立法院財政委員會國民黨立委賴士葆今天表示，本會期若擔任財委會召委的話，將盡速排審預算法修法，讓普發現金法治化，力拚4月底之前完成修法。圖／聯合報系資料照片

財政部公布最新修正後的2024年全國稅收統計，去年全年超徵5283億元，國民黨立院黨團主張還稅於民，普發現金1萬元。國民黨立委賴士葆今天表示，本會期若如願擔任財委會召委，將盡速排審預算法修法，讓普發現金法治化，力拚4月底之前完成修法。

政府從2021年起連續四年超徵，去年更創下歷史新高達5283億元，國民黨團今天舉行記者會，主張效仿先前還稅於民，普發現金1萬元，但由於目前並無普發現金的法源依據，過往需先由立法院三讀通過特別條例之後，行政部門才配合辦理，也因此國民黨立委王鴻薇、賴士葆均有提出增訂預算法第81條之1草案，將普發現金法治化。

賴士葆版本規定，法定歲入稅課收入全年實徵淨額達到當年度預算編列數120%時，除依第73條規定辦理外，應辦理普發現金；王鴻薇版本為法定賦稅收入實徵數大於預算數3000億元時，除依第73條規定辦理外，應優先辦理普發現金，還稅於民。

另外，國民黨立委林德福也提出增訂預算法第81條之1草案，若法定賦稅收入實徵數大於預算數時，應優先減少特別預算與中央政府總預算債務之舉借、擴大照顧經濟或社會弱勢者，以及挹注勞工保險基金、公務人員退休撫卹基金、國民年金保險基金、全民健康保險基金等。

賴士葆表示，普發現金沒有法源依據，過往政府在普發現金前，立法院要制定特別法，本會期若有機會擔任財委員召委的話，將盡快排審預算法修正草案，他的版本為實徵淨額達到當年度預算編列數120%時才要普發現金；至於發多少、怎麼發，由行政部門訂定細則決定。

談及修法時程，賴士葆指出，立法院2月25日開議，馬上進行行政院長的施政總質詢，所以若要讓民眾盡快領到現金，財委會要在3月初將法案送出委員會，中間有一個月的協商冷凍期，然後4月初待總質詢結束後，才能將法案送到院會三讀。

賴士葆說，立法院如期完成修法之後，行政部門還要時間制定相關細則、辦法，最快也要下半年才有機會普發現金，但民進黨若反對、杯葛的話，整體時程恐怕還要拖更長。

國民黨 普發現金 賴士葆

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