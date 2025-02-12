財部稱超徵稅收不發現金 王鴻薇：不發也是浪費養網軍

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團書記長王鴻薇。圖／聯合報系資料照片
國民黨立院黨團書記長王鴻薇。圖／聯合報系資料照片

去年稅收超徵突破5千億，去年財政部莊翠雲表示不會普發現金，希望用來償還債務。國民黨立院黨團書記長王鴻薇說，財政部無提出減債計畫，不都浪費掉養側翼網軍，既然跟老百姓多收這麼稅收，應還錢於民。

國民黨團今日提出，將在新會期推動「還錢於民2.0」，每人普發現金一萬元。

去年莊翠雲曾表示，稅收執行良好將優先用來減少舉債、增加債務還本，不會再普發現金。

王鴻薇質疑，財政部有提出任何減債計畫嗎？也沒有。這四年來，稅收超徵達到1.8兆元，不管是三倍券、五倍券、普發現金6000元，不過動用3000億而已，政府還債有還到1.5兆嗎？當然沒有，最後不是都浪費掉，拿去養網軍，養側翼嗎？

王鴻薇強調，不但要嚴加監督預算也要為人民爭福利，既然跟老百姓多收這麼多稅收，應該還錢於民，財政部長去年所講的根本沒有落實，所以幫她落實，一人發一萬元，估計起來花2300億。這樣的金額算下來， 去年稅收超徵還會有多將近3000億之多，可以做很多事情。

國民黨 王鴻薇 莊翠雲 財政部

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