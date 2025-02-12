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推還稅於民2.0 國民黨團提普發現金1萬元列重大法案

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
全台大罷免延燒，國民黨主席朱立倫日前在中常會宣布，立法院新會期推動民生法案。國民黨立院黨團今日舉行記者會，黨團書記長王鴻薇宣布，新會期將推動「還稅於民2.0」，每人普發一萬元，列為重大民生提案之一。記者屈彥辰／攝影
全台大罷免延燒，國民黨主席朱立倫日前在中常會宣布，立法院新會期推動民生法案。國民黨立院黨團今日舉行記者會，黨團書記長王鴻薇宣布，新會期將推動「還稅於民2.0」，每人普發一萬元，列為重大民生提案之一。記者屈彥辰／攝影

全台大罷免延燒，國民黨主席朱立倫日前在中常會宣布，立法院新會期推動民生法案。國民黨立院黨團今日舉行記者會，黨團書記長王鴻薇宣布，新會期將推動「還稅於民2.0」，每人普發一萬元，列為重大民生提案之一。

王鴻薇說明，去年稅收超徵5283億元創歷史新高， 如果回顧從2021年到去年，中央政府稅收超徵共高達1兆8707億元。她提出「還稅於民」，獲在野黨、民進黨委員支持，2023年普發現金6000元。 即便是發三倍券、五倍券或普發現金6000元，這些發放的金額遠遠不如稅收超徵金額。

王鴻薇表示，國民黨團這會期會針對民生經濟上提出法案，國民黨團總召傅崐萁也指示，這會期把稅收超徵應該全民共享，還錢於民，每人普發1萬元，作為這會期國民黨重大民生提案之一。 如果一人1萬元，不過是2300億元，如果比較去年整個稅收超徵，還不足一半，還有很多可以用在補助等，故提出「還錢於民2.0」。

國民黨團首席副書記長羅智強說，呼籲賴清德總統、行政院長卓榮泰，應該還錢於民，賴清德說「要讓全民共享經濟發展的果實」，共享了什麼果實？物價不斷上漲，房租愈來愈貴，電價愈來愈貴，連民眾買藍芽耳機都要被收審查費，整個政府不斷搶錢，讓很多民眾生活負擔變重。

羅智強指出，政府這麼多稅，賴清德又說要全民共享經濟果實，總不能漲價人民享，稅收讓政府超徵。執政黨過去太過忙於仇恨煽動，不如朝野一起來做幸福快樂的事情，把超徵稅收拿來發紅包，讓大家在小龍年可以過好年。

國民黨立委張智倫說，他在過年期間遇到民眾反映，以前1千元可以買很多東西，現在可能買不了什麼。這次超收稅金裡包括三大部分，一個是所得稅，不管是台灣吸引外資來台或外國人士來台，營所稅跟綜所稅占超過50%。而營業稅增加許多，這會轉嫁到物價。

張智倫表示，上會期國民黨有做加薪減稅的部分，比方說運動產業發展條例希望企業支持運動員可減稅。綜所稅的部分也是稅收突破新高，超徵將近1696億，綜所稅的納稅義務人都是辛苦上班族，希望可以幫年輕人減稅，幫年輕家庭減稅。大家都說台灣是「萬萬稅」，上會期有討論到娛樂稅等，避免台灣變成萬萬稅，這會期會加強討論，「減稅便民」才是正道。

國民黨 稅金 立法院

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