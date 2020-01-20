蔡英文雖大勝但有隱憂 近半反對蔡任黨魁

台灣民意基金會20日公布選後民調，雖有5成4的民眾樂見民進黨完全執政，但4成5不贊成蔡英文兼任黨主席。(Photo by 林祐任/台灣醒報) 分享 facebook 蔡英文拒絕九二共識支持的民眾高達6成2，即使兩岸關係緊張也在所不惜！台灣民意基金會20日公布「2020大選後台灣政局走向」的民調，顯示出「新台灣民族意識」正在形成。然而，民進黨雖大勝但仍有隱憂，更有7成3反對總統介入立法院長選舉，有4成5民眾不贊成蔡英文兼任黨主席。

綠大勝但有隱憂

「這是一場罕見由外部環境牽引下，造成強烈意識形態導向，並以候選人為中心的選舉。」台灣民意基金會董事長游盈隆分析，蔡英文的大勝可歸結為6大因素，第一，中美關係惡化、香港反送中等外部環境；第二，遭遇九合一大選的挫敗之後，蔡英文個人的改變，例如營造親民形象和網紅合作拍影片。

第三，游盈隆認為，「沒有蔡英文就沒有韓國瑜」，蔡英文上任兩年半施政表現不佳，催生了韓國瑜現象，更重要的是「沒有後來的韓國瑜，就沒有今日的蔡英文」，韓流的興起激發了蔡英文的危機感。

第四，民進黨「抗中保台」策略奏效；第五，蔡英文維持現狀以及擁抱中華民國，拉攏了中間選民；第六，團結的民進黨對抗分裂的國民黨。

「民進黨雖然大勝，但不少人是含怒投票。」台灣關懷中國人權聯盟創會理事長楊憲宏指出，雖有5成4的民眾樂見民進黨完全執政，但仍有4成5不贊成蔡英文兼任黨主席，更有7成3反對總統介入立法院長選舉。楊憲宏認為，「民進黨未來是否能長期執政」變成很現實的問題，主要取決於民進黨自身是否做得好，而非其他黨的挑戰。

蔡往中間靠

「新台灣民族意識正在形成。」游盈隆表示，去年年初習近平稱「兩岸同屬一中」，高達80.1%的民眾反對，甚至高於去年1月的68.3%，贊成僅9.2%。游盈隆強調，支持蔡英文拒絕九二共識、一國兩制，即使兩岸關係因此緊張也在所不惜的民眾也多達6成2。前考選部長林嘉誠指出，其中特別是34歲以下年輕人，感受到強烈的「亡國感」。

蔡英文的統獨立場究竟是什麼？游盈隆指出，在民調中認為是「台灣獨立」僅32.7%（2016年為61.9%），認為是「維持現狀」為53.3%（2016年為10.6%）。游盈隆認為，蔡英文日前接受BBC專訪時稱呼「中華民國台灣」，是在向中間靠攏，但有多少台灣人會買單？日後將再做民調調查。

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