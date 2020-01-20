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520後 人事可能改組 李大維、陳菊去留牽動布局

2020-01-20 00:18聯合報 記者丘采薇王敏旭／連線報導

國安會秘書長李大維是否留任受關注。圖／聯合報系資料照片
國安會秘書長李大維是否留任受關注。圖／聯合報系資料照片
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蔡英文總統獲八一七萬餘票高票連任，府院黨人事也備受關注。民進黨人士指出，預估到五月廿日蔡總統第二任期展開之前，各項人事將以維持穩定為主，未來國安會秘書長李大維及總統府秘書長陳菊是否續任，將是牽動所有布局的指標。

民進黨人士指出，蘇貞昌日前率內閣總辭獲慰留，五月廿日之前，「勝利內閣」自然沒有異動問題。黨部方面，民進黨主席卓榮泰任期依規定至五月十九日，再加上蔡總統日前已公開感謝卓榮泰，強調卓沒有理由提前結束任期，黨務團隊也沒有異動必要。

民進黨人士指出，五二○後，各項人事才有可能小幅改組，陳菊與李大維兩位秘書長是否繼續留任將是指標，最近不斷有消息盛傳陳菊及李大維都可能退休，但陳、李在蔡總統首個任期分別扮演了對內及對外的重要角色，不容易找到合適人選取代，若兩位秘書長有異動，將牽動幅度不小的改組。若兩位秘書長都繼續留任，也意味蔡政府希望「維持穩定」優先。

蕭美琴轉戰外交部？

民進黨人士指出，另一觀察重點是駐美代表是否異動，立委蕭美琴爭取連任失利之後，民進黨內幾乎公認蕭美琴應該被派駐外交前線，不過雖有人認為蕭美琴適合駐美，也有不同意見認為蕭應該先擔任外交部次長，為擔任外交部長做準備。

外界也關心即將卸任的立法院長蘇嘉全的下一步，日前傳出陳菊因健康因素，將由蘇嘉全接棒府秘書長。蘇貞昌昨表示，蔡總統新的任期就要展開，會有新的人事布局；有些構想，總統會告訴他，但他不能透露，只能跟大家報告說陳菊的身體很好，似乎間接否認陳菊將卸職休養的傳聞。對於是否有望任職府秘書長等相關傳言，近蘇嘉全人士則說「毫無所悉」。

2020選舉蔡英文

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