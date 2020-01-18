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兩岸決策核心人士喊話 「陸釋善意蔡會接」

2020-01-18 00:40聯合報 記者李仲維／台北報導

兩岸決策核心人士表示，在五二○之前，只要北京願意釋放善意，相信蔡英文總統會接。 ...
兩岸決策核心人士表示，在五二○之前，只要北京願意釋放善意，相信蔡英文總統會接。 圖／聯合報系資料照片
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兩岸決策核心人士表示，在五二○之前，政府唯一能向對岸釋出的善意是內閣人事改組，而對岸能釋出的包括恢復陸客來台自由行、團客人數放寬、鬆綁台辦官員訪台等，現在球在對岸，只要北京願意釋放善意，相信蔡英文總統會接。

自大選後到五二○這段期間，兩岸如何互釋訊息，將影響蔡英文總統的五二○談話及後續的兩岸關係。

內閣改組 我唯一可釋出的善意

這位高層人士說，現在到五二○是關鍵的幾個月，兩岸互動情況將決定蔡總統五二○談話方向，如果這段期間陸方「擱著不管」，蔡總統挾著強大民意連任，我方沒有理由退讓，外界更會質疑如果北京一點訊號都沒有釋出，「那要我們退到哪裡？」

他指出，從現在到五二○，蔡總統應無重要場合會提及兩岸議題，換句話說，就是靜觀這段期間的兩岸互動，而操之在我的部分，內閣人事改組是我方唯一可向對岸釋出的訊號。

國安團隊方面，陸委會主委陳明通有續任意願，海基會董事長張小月則隨遇而安，陸委會首席副主委邱垂正及海基會秘書長姚人多的學校借調將於五二○屆滿。此外，外交部長吳釗燮則遭藍營點名下台。

海基會、海協會 可當成「破口」

至於北京可以釋出的訊號，這位人士表示，包括恢復陸客自由行、放寬團客人數、鬆綁台辦官員訪台等，都是陸方可釋出的訊號。此外，海基會與大陸海協會可當成一個「破口」，例如海基會每月都會派員隨李凈瑜赴陸探視李明哲，行前都會發函告知海協會，過去海協會都已讀不回，現在只要回個函表示收到，這也是個訊號，很多事將可迎刃而解。

高層人士說，現在球在對岸，只要北京願意釋放善意，相信蔡總統會接，但如果沒有，與其和中共周旋，不如回到蔡總統元旦談話提出的「四個認知」，即破壞台海現狀的是陸方，不是台灣；陸方利用九二共識正在掏空中華民國；不能以主權交換短期經濟利益；要警覺陸方正全面滲透分化台灣的社會，台灣不可能接受一國兩制。

這位人士還表示，「反滲透法」公告施行後，政府正在擬定配套的注意事項，提醒國人往返兩岸時什麼事可以做，什麼事不能做，就像是一個定義比較清楚的行為規範，一方面緩解國人對該法的恐慌，另一方面也希望陸方正確解讀反滲透法。

2020選舉蔡英文海協會海基會反滲透法陸委會吳釗燮張小月陳明通邱垂正

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