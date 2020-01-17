蔡英文當選爸媽卻失業 背後原因曝光網友打氣

原PO表示蔡英文連任總統後，做旅遊的爸媽反而失業了。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

總統蔡英文在2020大選獲得817萬多票順利取得連任，但不少人擔心未來的兩岸關係會不會惡化，進而導致經濟受到衝擊影響工作。一位女網友在網上分享自己家的故事，她說自己爸媽在兩岸旅遊業工作，卻突然在2020總統大選後宣告失業，而她也透露背後原因，令網友們感動留言、替她加油。

原PO在「Dcard」發文，她說到自己家沒有政治立場，既不偏藍也不偏綠，爸媽主要負責官員考察團的兩岸旅遊，媽媽是內勤人員，而爸爸則是導遊，雖然知道這次大選如果國民黨當選，他們的工作會更穩定，但他們真的下不了手投給韓國瑜，因此選擇把票給蔡英文，但就在選舉過後2天，原PO媽媽卻突然告知她「我跟妳爸失業了」，並說老闆在選舉後連夜開會，最後決定將公司收掉，因為民進黨執政後，中國人來台機會更困難。

原PO表示她聽到消息後直到現在心情仍很複雜，不過她永遠記得爸爸在蔡英文當選的晚上對她說「我知道投英我真的會沒工作，但韓我真的投不下去」，而她也說爸媽是看得開的人，自己也相信爸媽會找到出路。

文章一出後，許多網友紛紛回應，「天啊你爸媽真的非常偉大，希望能聽到好消息，加油」、「要加油哦，必須為自己的選擇負責任」、「希望你的父母能夠因為過去的工作經驗找到新的工作，幫你父母加油打氣」、「我男友家也是做跟陸客有關的產業（不是觀光，2016後價格真的差了很多，不過他爸還是投了蔡」、「台灣觀光行銷做的不好，這倒是真的」、「想問一下老闆是沒在做其他東亞國家的生意嗎，最近日韓遊客很多吧」。

蔡英文勝選隔天，隨即有報導形容觀光業者「哀號聲一片」。業者說去年8月起大陸限縮自由行旅客來台，對台灣觀光已造成強烈衝擊，如今蔡連任，兩岸僵局解凍機會不高，該公司已決定忍痛裁撤大陸部門。業者呼籲政府除了短期補助，應該還要有長遠政策因應。