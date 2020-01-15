不符法律要件 彭文正提告確認蔡總統學歷敗訴

媒體人彭文正傳。圖／本報資料照片 分享 facebook 學者彭文正對總統蔡英文提起「確定博士論文不存在之訴」，北院今天認定彭僅就蔡總統是否取得博士學位的事實請求確認，而非請求確認法律關係，不符民事訴訟法要件，予以駁回。

也是媒體人彭文正、教授林環牆去年10月18日在倫敦召開國際記者會，訴求英國媒體關注總統蔡英文學歷真偽，並要求英國政經學院（LSE）回答有關蔡總統學歷的相關質疑。彭文正另對蔡總統提起「確定博士論文不存在之訴」，案件由台北地方法院審理。

北院公布新聞資料指出，彭文正提告指出，論文應不存在，也就是蔡總統未合格地提交博士論文，並無取得博士學位；他本於確信而批評蔡總統事後所提出的論文及學位證書是造假，非惡意中傷或造謠，因此提起本件「確定博士論文不存在之訴」。

北院審理後認定，依彭文正的起訴狀記載，是就蔡總統是否取得博士學位的事實請求確認，而非請求確認法律關係，與民事訴訟法第247條第1項規定，應以法律關係提起確認之訴的要件，明顯不符。

北院指出，彭文正並未具體指明論文存否，且論文的存否或蔡總統是否具有博士學位，均屬單純事實問題，並非法律關係，均不得作為確認之訴的標的，也無受確認判決之法律上利益，因此予以駁回，判彭文正敗訴，還可上訴。