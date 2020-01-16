高雄人清醒了？ 從兩次選舉得票數秒懂韓國瑜的罷免危機

Image Source：FB／韓國瑜

文／張士哲

2018年地方首長選舉，韓國瑜藉著「韓流炫風」在高雄市取得勝選，上任不到半年就宣布要參選總統，還向高雄市府請假3個月來打選戰，影響到不少市民的觀感，甚至有公民團體提出要「罷免」韓國瑜市長，以今日總統大選開票的結果來看，韓國瑜可能連市長都不保。



神準章魚哥！韓國瑜民調蓋牌…大數據仍準確命中韓得票率「誤差僅1.3%」

韓國瑜於2018年高雄市長選舉的總得票數有892,545票，得票率53.86%，其對手陳其邁僅拿下742,239票，得票率44.80%。



然而在2020總統大選中，韓國瑜在高雄市的總得票數卻只拿到610,896票，得票率34.63%，對手蔡英文卻拿下了1,097,621票，得票率62.23%。



韓國瑜在高雄市的得票數減少了超過28萬票，而民進黨蔡英文的得票數與陳其邁當時得票數相比，成長了超過35萬票。

依選罷法規定換算，罷免投票的有效同意票數必須多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，也就是57萬以上，即為通過，這次蔡英文在高雄的得票拿下超過109萬的票數，只需要一半的選民同意，韓國瑜就有遭到罷免的可能，大大的顯示高雄市民對於韓國瑜高雄市政的不信任，也讓韓國瑜被罷免的危機再次升高。





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