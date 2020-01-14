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總統選舉投不同人 選後他的房間被韓粉爸媽清空

2020-01-14 13:07聯合新聞網 綜合報導

韓國瑜敗選，韓粉抱著哭泣的孩子，似乎擔心著孩子的未來。圖非文內當事人。 記者林澔...
韓國瑜敗選，韓粉抱著哭泣的孩子，似乎擔心著孩子的未來。圖非文內當事人。 記者林澔一／攝影
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2020大選於11號正式落幕，但各方選民的心情依舊餘波盪漾。此次選戰中，年輕選票被格外重視，也被部分人解讀成影響大選結果的重要因素。有名年輕網友在臉書上分享自己的選後遭遇，自己房間突然間被韓粉父母清空，還把床組發到家族群組上，詢問有沒有人需要。眾多網友看到截圖超級傻眼，並忙著安慰各種有相似情況的年輕朋友。

該名網友在臉書「韓粉父母無助會」上發聲，指出自己是高雄楠梓人，他在投票前回家宣告了自己的投票意志，沒想到早上房間就被瞬間清空。他還貼出line家族群組對話截圖，「說床不要了要送人」，眼前這幕讓他崩潰。留言區有不少人感嘆誇張、難以置信，無奈的說「大家一起吃(年夜飯)吧」。

網友貼出對話截圖，表示自己的床組意外被家人送出。圖擷自韓粉無助會
網友貼出對話截圖，表示自己的床組意外被家人送出。圖擷自韓粉無助會
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該粉專亦有其他網友貼文抒發心境，描述家人活在藍營家庭，俗稱的大安區知識藍，「即使我們再怎麼跟父母立場不同，仍然沒有任何想跟父母決裂的念頭，反而父母拒我們於千里之外」。指出自己最恨的其實是煽動仇恨的政治人物，並在文末求助「可是她是我媽，我能怎麼辦？」令人看了不捨。

蔡英文曾於選後呼籲，「所有的台灣人都是家人」，要大家放下對立擁抱家人。有精神科醫師指出，選民若是長期關注選舉，或多或少會出現焦慮、失眠等症狀。但如果超過3到5天仍然沒有好轉，建議尋找醫師的協助。也建議最好能遠離電視、手機一段時間，靠其他活動轉移注意力，降低再被激起負面情緒的機會。

2020選舉韓粉蔡英文

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