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為何蔡英文贏新加坡人會難過？ 網曝：幾乎都韓粉

2020-01-13 21:33聯合新聞網 綜合報導

一名網友PO文提到，他在YouTube上看到一名新加坡YouTuber對於蔡英文...
一名網友PO文提到，他在YouTube上看到一名新加坡YouTuber對於蔡英文能勝選感到非常不悅，甚至對於韓國瑜敗選感到相當難過。 記者季相儒／攝影
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2020年總統大選才剛落幕，民進黨的蔡英文以超過817萬票成功連任，擊敗對手韓國瑜及宋楚瑜，但新加坡卻有YouTuber對這樣的結果感到不滿。昨（12）日一名網友在PTT上PO文提到，這兩天他在YouTube找韓粉網紅，看看有哪些誇張的影片及說法，隨後他便看到了一名新加坡YouTuber對於蔡英文能勝選感到非常不悅，因此好奇詢問「為什麼蔡英文贏了新加坡人不爽？」

原PO在文中PO出一段影片，並表示原本想找一些韓粉網紅，看看有沒有他們對於韓國瑜敗選的說法，沒想到YouTube演算法竟跳出了一位新加坡YouTuber分析台灣總統選舉的影片。影片中可看見，一名中年新加坡男子對於韓國瑜落選感到相當難過，甚至以「蔡英文贏了，台灣輸了」作為影片標題，還不斷提到「蔡英文當選，台灣遲早會發生戰爭」等字眼，預言台灣未來是「凶多吉少」，影片最後還整個崩潰大哭，讓原PO感到相當傻眼，因此詢問廣大網友「為什麼新加坡人看到蔡英文贏成這樣，要如此如喪考妣呢？」

PO文一出後，隨即引來網友瘋狂留言，許多網友對於這樣的現象感到不以為意，紛紛留言「新加坡跟馬來西亞親中的人不少」、「極權主義國家的想法和民主國家不一樣」、「其實新加坡也是獨裁國家…」、「如果中國在他們家隔壁，他們也馬上反中了」、「新加坡人比韓粉還傷心」、「星馬只認同國民黨是正統中國」。

其中一名「新加坡女婿」向網友指出，韓國瑜在新馬中老年華人的人氣真的高的可怕。更指出，就他目前的生活圈所碰到的所謂「高齡華人男性」，幾乎100%都是韓粉，加上他剛好去年結婚，老婆的家人不論岳父、姑丈等，都買「跟著月亮走」的書和韓國瑜Q版Ｔ恤，還堅持要去高雄逛，最後他也笑稱「韓國瑜如果移民新加坡，這裡人這麼愛他，來這裡發展政治生涯搞不好更有機會」。

2020選舉韓國瑜新加坡

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