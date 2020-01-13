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扶龍王！王世堅曾說蔡英文選上就跳海 網：帶上黃阿姨

2020-01-13 21:02聯合新聞網 綜合報導

王世堅被網友戲稱擁有「扶龍命格」。記者翁浩然／攝影
王世堅被網友戲稱擁有「扶龍命格」。記者翁浩然／攝影
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2020大選甫落幕，不少網友開始翻出過去的「選前祭品文」，包括趙少康、館長陳之漢、郭台銘幕僚劉宥彤都曾說過要請雞排，而被網友戲稱有「扶龍命格」的台北市議員王世堅，日前就曾說過，只要蔡英文連任2020他就要跳海。現在蔡英文確定連任成功，網友也直呼「說到做到！」

王世堅過去因為罵誰誰就紅，像是馬英九、柯文哲、韓國瑜都被他砲轟過，事後馬英九選上總統、柯文哲連任台北市長成功、韓國瑜聲勢上漲等，網友就戲稱王世堅是不是有「扶龍命格」，甚至笑稱：「DPP是不是該把他關起來，免得又舉出個總統出來。」

2019年2月王世堅參加政論節目時，有網友透過直播留言要王世堅跳海，而王世堅也霸氣回應：「只要蔡英文當選2020總統，就要跳海。」現在他再度發揮「扶龍命格」，讓蔡英文成功連任，網友就直呼「扶龍王果然不簡單」；「宅神」朱學恆也在臉書上幽默地說到：「我竟然沒有注意到這件事！虧我平常那麼注意堅哥！堅哥又要大冬天跳海啦！」

而去年12月國民黨籍立委候選人黃昭順，在韓國瑜回高雄為她助選時，黃昭順就曾說過「選輸要跳蓮池潭」，當時韓國瑜聽完哈哈大笑，僅回應「妳自己要跳喔」。如今黃昭順敗選，網友也沒有忘記她說過的話，紛紛在她的粉專留言，甚至發起「每天關心黃昭順的跳蓮池潭進度」活動，吸引上萬人關注。網友也在王世堅的貼文下表示，「麻煩一起帶上昭順姨」、「帶著黃阿姨一起去跳嘛」。

此外，挺韓大將謝龍介在今年1月也曾與民進黨籍台中市議員謝志忠打賭，認為國民黨能在台中拿下至少6席的立委，否則他就跳柳川。但最後國民黨僅成功拿下2席，謝龍介今日也回應，一定會兌現承諾。

謝龍介(左）與謝志忠打賭台中市立委席次，結果謝龍介輸了。圖／聯合報系資料照片
謝龍介(左）與謝志忠打賭台中市立委席次，結果謝龍介輸了。圖／聯合報系資料照片
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2020選舉蔡英文王世堅黃昭順謝龍介

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