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道賀蔡英文連任成功 男星求助：救救流亡的香港人

2020-01-13 19:48聯合新聞網 綜合報導

蔡英文順利連任成功。記者許正宏／攝影
蔡英文順利連任成功。記者許正宏／攝影
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2020大選在11日順利結束，民進黨籍的總統蔡英文成功連任，更拿下中華民國直選總統以來的最高票。日前反送中事件延燒，不少香港人也很關注台灣這次的大選。曾特地在選前拍攝影片、呼籲台灣人民出來投票的港星杜汶澤，也在臉書上祝賀蔡英文連任成功，並請求蔡英文「救助流亡到台灣的香港人」。

時常在臉書上針砭時事的港星杜汶澤，在選前也特別拍攝影片，提及民主是台灣人的基本權利、在台灣就像空氣，但對香港人來說，就算下一代血流滿面地去拼，也是遙不可及，呼籲台灣人一定要出來投票。

在蔡英文確定連任成功後，杜汶澤也在臉書上Po出慶賀文，他先恭喜蔡英文當選後，接著說到「但在妳熱烈慶祝的同時，希望妳記得協助妳當選的香港義士的血淚，希望妳會繼續為香港抗爭者發聲」，希望蔡英文能夠協助流亡到台灣的香港民眾。杜汶澤在文末也強調，「香港人會繼續努力去抗衡極權、努力去爭取民主自由、努力去光復香港；希望蔡總統可以繼續成為台灣民主自由的最後一道防線！」

對此，有網友就說到，「說真的因為香港反送中事件，讓台灣年輕人全部都覺醒，然後每個人都盡力回家投票」；但也有網友認為，杜汶澤在此則貼文中的立場及語氣需要檢討，表示「我是支持人權，但並沒有覺得香港人是手足。我為反送中一事伸出援手，但並不認為照顧香港人是我的責任。」

由於反送中事件，許多香港人對台灣這次的選舉相當關心，選前甚至有港人自發性的在港鐵葵芳站對面的行人隧道中，用多達1萬6182張的便利貼，拼貼出「蔡英文頭像」，表達對台灣選舉的關注，期許蔡英文能夠連任成功。

2020選舉杜汶澤蔡英文

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