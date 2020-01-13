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蔡英文「唐辛子娘」？賴清德「獨派皇子」？日媒翻譯笑翻台灣網友

2020-01-13 15:44聯合新聞網 綜合報導

日媒產經新聞報導台灣總統大選，將蔡英文稱為「唐辛子娘」、賴清德稱為「獨派皇子」。...
日媒產經新聞報導台灣總統大選，將蔡英文稱為「唐辛子娘」、賴清德稱為「獨派皇子」。 圖／聯合報系資料照片
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總統大選結束，各國媒體都爭相報導大選結果，其中日本產經新聞就將總統當選人蔡英文和副總統當選人賴清德，暱稱為「唐辛子娘」和「獨派皇子」，讓台灣網友們看了捧腹大笑。

根據產經新聞報導，去年一月，蔡英文便因拒絕中國國家主席習近平所提出的「一國兩制台灣方案」，而在網路上被封上「辣台妹」之稱。而「辣台妹」意味著「像辣椒一樣毫不示弱的女性」，也成為蔡英文在選戰中的宣傳主軸，表示了對中國的辛辣態度。日文中將辣椒稱為「唐辛子」、小姑娘簡稱為「娘」，因此翻譯成「唐辛子娘」。

報導稱單身、育有兩貓三犬的蔡英文，是家中十一位子女中的老么，1956年生於台北市，成長於優裕的環境。從台灣大學畢業後，在美國康乃爾大學獲得法學碩士，英國倫敦大學獲得法學博士學位，朝著學者之路前進。但在2000年，擔任教授期間受到當時民進黨的陳水扁總統邀請，擔任負責「中台關係」相關政策的陸委會主委，2004年入黨，08年民進黨重歸在野後就任黨主席，整頓了黨內的人事。

12年蔡英文在總統大選敗選後，終於在16年成功挑戰國民黨候選人，以300萬票之差獲得勝利。就任總統以後，在政權營運上積極地打出自己的特色。除了斷然實行優遇公務員的年金改革，也推行廢核政策，2019年5月更是主導了亞洲首例將同性婚姻合法化的法案成立。產經新聞描述，「可以預想的是，在第二屆任期當中，中國方面會更為加速對於台灣的滲透和介入，普遍認為她會更加強化與『共享民主價值的』美、日之間的同盟關係。」

對於副總統當選人賴清德，產經新聞則介紹他為「獨派皇子」，雖然取得了哈佛大學的碩士學位，但在三十六歲時因為「對國民黨政權的腐敗感到憤怒」，而進入了政治的世界，擔任四屆國會議員、兩屆台南市長以後，被選為蔡英文第一屆任期時的「首相」，「從內科醫生轉入政界已經二十年，獲得二當家的地位。有人認為賴清德的影響會加速台灣對中國的脫離。」

2019年3月，賴清德表明參選下屆總統的意願後，在初選中敗給蔡英文。同年11月，被重視黨內團結的蔡英文選為副總統候選人。產經新聞則指，「在被認為是台獨派的同時，賴清德也是一個親日派政治人物。抱持著『世界上和日本關係最深的地方是台灣』論點，從立委時代便數度訪日，在日本政界有許多知己。」

台灣網友們看到日本媒體報導，紛紛笑指，「唐辛子娘聽起來就很辣」、「唐辛子娘感覺滿有二創的潛力」、「好像什麼食物擬人」、「怎不下標台獨大澤隆夫」，也有網友提到「感覺翻山葵（わさび）娘會比較好，芥末既辣又嗆，而且剛好是綠色」、「辣（辛い）在日文中用來形容人有不解風情、KY、社交困難等涵義，所以翻成辣椒才比較適合，日本人很努力了」（註：「辛い」在表示「味道辛辣」和「社交困難」時發音不同，但寫法一樣）。

2020選舉蔡英文賴清德民進黨

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