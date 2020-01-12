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蔡英文新任期內政 國家養等改革會做

2020-01-12 21:04台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

廖達琪（中）認為，大南部計畫、0-6歲國家養，都是蔡英文選前開的支票，考驗她兌現...
廖達琪（中）認為，大南部計畫、0-6歲國家養，都是蔡英文選前開的支票，考驗她兌現承諾的決心（資料畫面）。（photo by祝潤霖／台灣醒報）
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大選後迎接立法院新會期，蔡英文政府將優先推動哪些改革？民進黨立委李俊俋表示，國會、司法、憲政改革都要做；對0-6歲國家養，慢慢增加預算應可實現。立委鍾佳濱則強調礦業法要做好溝通。學者廖達琪認為，一例一休難以顧全勞資雙方，將是蔡政府改革議題中較大的拔河。

0-6歲國家養

「國會改革有一些還沒有做完，司法改革也有一些還沒有做完，先把質詢做完，該處理的也要處理，憲政的改革也是應該做的。」李俊俋說，談到「0-6歲國家養」政策，只要把經費跟預算慢慢增加，實現的問題應該不大。廖達琪則認為，大南部計畫、0-6歲國家養，都是蔡英文選前開的支票，考驗她兌現承諾的決心。

李鴻鈞表示，國家義務教育應該往下延伸，過去都沒有好好辯論這個議題，不是用口號式的治國，義務教育要往下延伸到幼稚園嗎？公托太少也是嚴重的問題。

實現週休2日

針對要怎麼完整落實週休二日的政策，民進黨立委蔡適應表示，牽涉到整個國家產業政策的調整，所以沒這麼快，但是適度的放寬朝向兩例的方向走，應該是未來的趨勢。李俊俋認為，一例一休主要問題是行業別之間的差異非常大，但大方向還是朝週休2日來努力。

李鴻鈞說：「一例一休對不同的行業應該做調整，不能一個法律所有的行業都通用。」廖達琪表示，一例一休過去有很多爭議，但蔡英文要做好應該是非常困難，因為勞方不滿意、資方也不滿意，總會順了姑情逆了嫂意。蔡英文曾說，「勞工是她心中最軟的一塊」，這個議題她要仔細思考，否則民間反彈的聲音仍會很大。

鍾：礦業法面向多

關於本會期擱置的礦業法，李俊俋表示，礦業法在下一期要重新來過，這一期沒過的原因，是太多人加重加料，加到沒有溝通的空間，不照他的方向就不行，這樣無助於法案的通過。李鴻鈞則說，礦業法如果民進黨不排，誰也沒辦法。廖達琪表示，礦業法民進黨應該要認真處理，很多小黨包括時代力量都會持續批判。

民進黨立委鍾佳濱指出，《看見台灣》導演齊柏林發生墜機悲劇，逼出修法最高聲浪，其實齊導演拍出包括河川汙染等很多問題，礦業砂石只是其中之一。自己所在的屏東以河岸砂石為主，牽涉到河川疏濬、砂石車道路安全，還有假借採矽礦砂採砂石等議題，聚焦在砂石確實是全民所關心，值得在下個會期繼續討論。

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2020選舉蔡英文

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