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紐時：蔡英文大勝 反映台灣民心與中國統一愈行愈遠

2020-01-12 16:41世界日報 編譯潘勛／綜合11日電

蔡英文總統連任成功，支持者在頭髮上雕出「民主」二字。 記者陳柏亨／攝影
蔡英文總統連任成功，支持者在頭髮上雕出「民主」二字。 記者陳柏亨／攝影
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台灣2020總統大選結果，蔡英文狂勝，藍營潰敗；國際媒體解讀這場選戰結果，多認為台灣經濟好轉、股市行情回升，以及香港「反送中」抗爭潮，激起台灣選民的憂患意識，助蔡英文連任成功，也代表多數選民支持蔡英文抗衡中國的強硬立場。

「紐約時報」分析認為，中國對台施壓招致反彈，再加上香港「反送中」示威，引發台灣民眾懷疑中國意欲何為，而綠營狂打「亡國感」的選戰戰略大舉成功。

紐時指出，蔡英文此次得票寫下1996年台灣民選總統以來最高得票紀錄，但一年前蔡英文看來沒什麼勝算，如此大的逆轉，凸顯選民支持與中國有別的台灣認同，還有台灣民心與希望「一個統一的中國」愈行愈遠。

「華盛頓郵報」以「台灣總統大勝傾向北京的對手，贏得連任」為標題的報導中，引用前澳洲外交官、羅伊國際政策研究院(Lowy Institute)學者卡薩姆(Natasha Kassam)的分析指出，「台灣的這場選舉，可能是2020年最重大的選舉，讓美國在內的其他民主國家預見可能面對的問題。」

他說，台灣面臨的難題在於，一方面要保衛民主體制，一方面要處理與中國的經濟連結。

彭博資訊報導說，蔡英文曾信誓旦旦表示，只要她掌權，台灣絕不會與中國統一，蔡所屬的民進黨更主張獨立；相較下，韓國瑜在當選高雄市長後，針對中國議題一直未能向選民傳達「一致的訊息」。

日經新聞報導則指出，蔡英文連任，反映年輕選民支持她抗衡中國的強硬立場；美中發生貿易爭端之際，台灣經濟表現強勁，也是蔡英文連任成功的因素之一。

華爾街日報的報導也說，外界普遍將選戰結果視為選民對北京當局增強控制台灣的反撲；而美聯社在計票結果出爐後也報導，蔡英文連任成功，代表選民支持她對中國採取的強硬立場。

不過，「紐時」也指出，目前的問題在中國是否將改變其戰術，終於願與蔡政府接觸，還是會如某些北京鷹派呼籲，轉而對台採取更強勢行動。

2020選舉蔡英文

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