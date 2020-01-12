板塊遷移 新北創下「蔡英文障礙」

分享 facebook 國民黨前年在新北市長選舉才由侯友宜以29萬票之差擊敗對手民進黨候選人蘇貞昌，拿下116萬餘票，僅隔1年多，藍綠總統大選票數差距卻急速擴大到40萬票以上，讓民進黨總統候選人蔡英文拿下新北史上最高的139萬3936票，問題在於中間選民甚至淺藍板塊游離，轉而支持蔡英文，綠營的「主權牌」可能起了一定效果。

蔡英文在新北拿下的票數，已經打破前總統馬英九135萬9419票的紀錄，設下新的「蔡英文障礙」，中間選民的移動是勝負關鍵，綠營基本盤有穩定成長趨勢。

前年底的「教訓民進黨」到今年初的「擊敗國瑜黨」，大勢所趨莫能抵禦。新北市傳統以來藍大於綠，問題只在於國民黨推出的人選是否能得人心，以及是否有同黨違紀參選分票。

近年藍營基本盤減少，綠營卻穩定增加，對藍營已是一大警訊，尤其是國民黨在新北市已執政14年，扎根之深已逼近民進黨尤清加上蘇貞昌的16年，侯友宜表現相對穩定，不該有此現象。

2010年首屆新北市長選舉藍綠對決，國民黨朱立倫對上民進黨蔡英文，在超過71%的投票率下，朱立倫以111萬5536票擊敗蔡英文100萬4900票；2014年後朱立倫冷處理民進黨游錫堃攻勢，各界認為朱立倫穩當選，投票率降到61.6%，估算有20萬多支持者未投票，最後朱立倫獲95萬9302票、游錫堃93萬4774票，險勝2萬4528票，藍營嚇出一身冷汗。

前年市長選舉，好不容易由侯友宜扳回局面，但韓國瑜參選以來引發諸多爭議形象盡失，加上反送中事件、不分區立委提名和部分豬隊友拖累，內部分裂，藍營又把贏得的好牌盡數輸掉，雖在前市長朱立倫和侯友宜的努力下勉強保住基本盤，卻不敵蔡英文創下的新高票數。

從藍營縣市長到此次總統大選的票數，可以發現依然有藍營支持者含淚投票，但這種情況已越來越少，從過去投票結果觀察，藍營平均得票約介於110萬到135萬票，慘敗時甚至跌到70萬票左右；綠營相較穩定，得票約介於93萬到116萬票之間，這次卻暴增到139萬票以上。