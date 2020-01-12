親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蔡英文連任總統
國民黨大敗檢討
大小黨拚政黨票
各分區立委出爐
大選結果各界評
投票現場最前線
政治
軍事
綜合

新聞眼／選舉落幕 今起終結仇恨政治

2020-01-12 01:25聯合報 本報記者陳洛薇

蔡英文總統（右）連任成功，與準副總統賴清德（左）在競選總部外感謝支持者。記者余承...
蔡英文總統（右）連任成功，與準副總統賴清德（左）在競選總部外感謝支持者。記者余承翰／攝影
分享

今年總統大選看似重大暴力事件減少，但辱罵候選人、人身攻擊、網路霸凌抹黑造謠的暴力更為嚴重，甚至國家機器都出動用打假訊息為名查水表，箝制人民言論自由。

韓國瑜親吻女嬰，被攻擊是傳染病毒；「台灣之光」陳樹菊阿嬤表態挺韓國瑜，遭網路集體霸凌，羞辱她是「老人智力不足」；韓國瑜的兩個女兒被網路肉搜甚至有貼文要求「陪睡」，他自己則被說成是草包。

蔡英文總統強調要用愛和團結來選舉，可是卻坐視網路暴力滋事，黑韓滿天飛，還殃及無辜，蔡陣營第一時間看到陳樹菊出現在韓國瑜的競選影片中，也質疑「阿嬤知情嗎？」一輩子辛苦賣菜，所得捐作公益的樹菊阿嬤被這樣對待，令人不捨。

蔡英文自己也因為單身、女性的身分，一再受到歧視攻擊，包括國民黨主席吳敦義的「衰尾查某」、新黨不分區立委候選人邱毅說「蔡英文不像女性」、「沒生過小孩不知道父母的心」，讓蔡英文怒批這次大選是對性別平等最大的挑戰，質疑國民黨不歧視女性就不會選舉了嗎？

選戰已經結束，今天開始，朝野都有責任團結這個國家，摘去那些有毒的藤蔓，終結仇恨政治，還給台灣人民有愛與民主的國家。

【相關閱讀】


‧ 2020總統立委選舉 開票詳細數據看這裡
‧ 民眾黨大耀進 區域+不分區立委完整當選名單
‧ 圖表／2016vs.2020藍綠版圖變化
‧ 2020立委選舉 10大票數人氣王

2020選舉韓國瑜蔡英文網路霸凌陳樹菊國民黨吳敦義假訊息新黨邱毅

延伸閱讀

藍慘敗 學者：韓國瑜退守高雄、吳敦義退隱江湖...

桃園蔡英文大勝韓國瑜18萬8千票 13行政區...

蔡英文連任成功 苦苓曝5位最佳助選員

蔡英文大贏韓國瑜260萬票 館長：年輕人救了...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

國民黨大敗 蔡英文連任 民進黨再次完全執政

2020-01-12 01:16

蔡籲對岸 和平對等民主對話

2020-01-12 01:06

圖表／藍軍翻轉2綠縣！2屆總統大選版圖變化

2020-01-12 02:30

美國務卿 讚蔡維護兩岸穩定

2020-01-12 01:10

評論蔡英文連任 新華社：選舉受外部暗黑力量操控

2020-01-12 02:28

5問蔡總統 產業界最憂兩岸、能源

2020-01-12 01:24

觀察站／蔡兩岸框架 險峻度猶勝李扁

2020-01-12 01:21

與陸重啟協商 蔡首要挑戰

2020-01-12 01:15

觀察站／陸港因素 拉大輸贏差距

2020-01-12 01:08

蔡英文新北拿下139萬票 還比2008年馬英九多4萬票

2020-01-12 00:57

外媒看大選結果 選民支持對陸強硬

2020-01-12 00:54

蔡總統817萬票連任 綠完全執政

2020-01-12 00:54

北市藍再失守 蔡英文攻下大安區 僅剩文山仍「藍天」

2020-01-12 00:41

蔡英文連任 白宮國安會賀台灣舉行公平選舉

2020-01-12 00:15

藍慘敗 學者：韓國瑜退守高雄、吳敦義退隱江湖吧！

2020-01-12 00:11

蔡英文連任成功 苦苓曝5位最佳助選員

2020-01-11 23:38

蔡英文大贏韓國瑜260萬票 館長：年輕人救了台灣

2020-01-11 23:29

蔡英文：台灣會持續與理念相近的國際夥伴緊密合作

2020-01-11 23:26

總統投票率74.9% 七次大選中排第五

2020-01-11 23:26

韓國瑜：人民給我的指教 我會虛心接受

2020-01-11 23:25

龐培歐賀蔡英文連任 讚蔡承諾維護兩岸穩定

2020-01-11 23:08

群眾高喊總統好 蔡英文：希望你們更好、台灣更好

2020-01-11 22:56

【即時短評】再次完全執政 民進黨如何當泱泱大黨？

2020-01-11 22:54

田中「章魚哥」又發威！ 7度神準預測總統大選

2020-01-11 22:44

總統立委雙贏 蘇貞昌：繼續守住主權、滷肉飯

2020-01-11 22:41

國民黨選舉大敗 盧秀燕今明不公開露面

2020-01-11 22:41

百年難得政治奇才 韓國瑜大起大落下一步成難題

2020-01-11 22:39

美前國安顧問波頓 推文賀蔡英文連任

2020-01-11 22:34

總統大選落幕 上海台人：盼選後拚經濟

2020-01-11 22:29

非麻煩製造者！蔡英文：盼突破僵局 兩岸重啟對話協商

2020-01-11 22:28

韓國瑜也應檢討 青壯派：守好高雄別選黨主席

2020-01-11 22:25

817萬史上最高票！九合一大敗後 蔡英文何以擊潰韓國瑜？

2020-01-11 22:24

青年低薪產業結構轉型 蔡英文下任經濟挑戰

2020-01-11 22:24

回應蔡英文大勝 陸官媒要民進黨不要走火入魔

2020-01-11 22:05

投票日IG發文「我只投韓國瑜」 新北共9件違規案

2020-01-11 22:03

美眾議員發聲明 賀蔡英文連任

2020-01-11 22:03

民眾在蔡英文高雄競總放煙火慶祝 有人高喊罷免韓國瑜

2020-01-11 22:02

總統連任組新內閣？蔡英文：希望行政團隊保持穩定

2020-01-11 22:02

民進黨全國最高得票率在台南 蔡英文賴清德開出67.37％

2020-01-11 22:00
看更多

熱門文章

2020總統立委選舉 即時開票結果直播看這裡

2020-01-11 08:11

立委選舉即時開票／2020選情陷激鬥！各縣市區域立委最新開票數據

2020-01-11 15:30

投票潮催出通緝犯！逃亡4年 他一投完票就被逮

2020-01-11 10:47

政黨票即時開票／2020政黨爭奪戰！不分區立委最新開票數據

2020-01-11 15:46

2020各縣市立委完整當選名單 國民黨奪25席、民進黨搶下48席

2020-01-11 22:37

「郭家軍」全軍覆沒 傳郭台銘震怒要高虹安退出民眾黨

2020-01-11 22:42

「選舉開頭就亂了套」 洪秀柱：黨主席要負敗選最大責任

2020-01-11 18:51

承擔敗選責任 國民黨主席吳敦義：下周提出總辭

2020-01-11 19:22

民眾黨政黨票暫突破10％ 躍升台灣第三大黨

2020-01-11 18:55

高雄竟率先開完票？ 民政局曹桓榮驚：怎麼可能、亂來

2020-01-11 17:21

開票結果／蔣萬安票數破11萬 勝選吳怡農

2020-01-11 20:17

影／柯文哲不耐投票花半小時 批政府效能

2020-01-11 10:12

票數衝破817萬！ 蔡英文成民選總統史上得票數最高總統

2020-01-11 21:04

台中立委開票結果／擊敗顏寬恒！ 陳柏惟振臂高呼砲灰大到掩蓋消波塊

2020-01-11 20:11

Youtuber表態不投票遭砲轟 秒刪文喊：對不起

2020-01-11 18:25

31分鐘完成投票 馬英九：公投、大選脫鉤是錯誤決定

2020-01-11 09:51

台北第四選區開票實況／陷拉鉅戰！李彥秀vs.高嘉瑜 雙方票數僅差百票

2020-01-11 09:32

又是嘴太快惹禍 蔡英文總統取消陪余天投票行程

2020-01-11 11:20

啥！男子出門投票 在市場攤位上撿到政黨選票

2020-01-11 11:40

政黨票太長？台南新營傳不慎撕毀選票

2020-01-11 13:46

鶯歌「章魚哥」投票結果出爐 蔡英文勝韓國瑜近百票

2020-01-11 17:01

台北市「章魚哥」天玉里開票 最快5點半揭曉

2020-01-11 16:27

影／韓國瑜南投失利 許淑華哭了：國民黨要深刻檢討

2020-01-11 19:22

2020選舉落幕 黃國昌：未來在公民社會與大家繼續努力

2020-01-11 21:18

擁有11萬挺韓社團 臥底藏匿一年開票後「不演了」

2020-01-11 21:35

鄭朝方發表落選感言 尊重新竹縣民的選擇

2020-01-11 20:12

印泥太溼滲透 選民不願總統票變廢票 要求換選票

2020-01-11 12:39

影／瘖啞夫妻跑錯投票所 暖警接送獲二人敬禮感謝

2020-01-11 11:14

斷了6根肋骨和右鎖骨斷裂 他仍拄著拐杖投完票

2020-01-11 13:22

韓冰現身高雄選前之夜 沈富雄承認錯誤向洛杉基道歉

2020-01-11 10:04

雲林縣立委選舉／劉建國宣布當選 謝淑亞坦承落敗：個人努力不夠

2020-01-11 19:26

乘著小燈泡的愛前進國會 王婉諭期許照亮台灣

2020-01-11 22:02

蔡英文勝選感言：持續打造更好的國家

2020-01-11 21:28

台中第三選區開票實況／洪慈庸拼連任激戰老將楊瓊瓔 兩人票數纏鬥中

2020-01-11 17:53

北市天玉里結果出爐 「蔡賴配」勝「國政配」800票

2020-01-11 18:04

時力不分區立委拿三席 小燈泡媽王婉諭進黃國昌out

2020-01-11 22:15

台中立委開票結果／女力對決洪慈庸落敗 楊瓊瓔自行宣布當選

2020-01-11 19:45

韓國瑜敗選氣到凍末條！韓粉包圍高雄黨部高喊「驗票」

2020-01-11 21:32

打破2016總統大選紀錄 蔡英文跨過700萬票大關

2020-01-11 20:22

苗栗男子疑似投錯政黨票 情急涉嫌撕毀3張選票

2020-01-11 12:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top