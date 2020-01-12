新聞眼／選舉落幕 今起終結仇恨政治

蔡英文總統（右）連任成功，與準副總統賴清德（左）在競選總部外感謝支持者。記者余承翰／攝影 分享 facebook

今年總統大選看似重大暴力事件減少，但辱罵候選人、人身攻擊、網路霸凌抹黑造謠的暴力更為嚴重，甚至國家機器都出動用打假訊息為名查水表，箝制人民言論自由。

韓國瑜親吻女嬰，被攻擊是傳染病毒；「台灣之光」陳樹菊阿嬤表態挺韓國瑜，遭網路集體霸凌，羞辱她是「老人智力不足」；韓國瑜的兩個女兒被網路肉搜甚至有貼文要求「陪睡」，他自己則被說成是草包。

蔡英文總統強調要用愛和團結來選舉，可是卻坐視網路暴力滋事，黑韓滿天飛，還殃及無辜，蔡陣營第一時間看到陳樹菊出現在韓國瑜的競選影片中，也質疑「阿嬤知情嗎？」一輩子辛苦賣菜，所得捐作公益的樹菊阿嬤被這樣對待，令人不捨。

蔡英文自己也因為單身、女性的身分，一再受到歧視攻擊，包括國民黨主席吳敦義的「衰尾查某」、新黨不分區立委候選人邱毅說「蔡英文不像女性」、「沒生過小孩不知道父母的心」，讓蔡英文怒批這次大選是對性別平等最大的挑戰，質疑國民黨不歧視女性就不會選舉了嗎？

選戰已經結束，今天開始，朝野都有責任團結這個國家，摘去那些有毒的藤蔓，終結仇恨政治，還給台灣人民有愛與民主的國家。