蔡英文連任成功 苦苓曝5位最佳助選員

蔡英文總統（右二）在2020總統大選以超過800萬得票數連任成功，締造台灣總統大選史上最高得票數紀錄，她與新任副總統當選人賴清德（左二）在晚間9點多走到競選總部外感謝支持者的力挺。記者余承翰／攝影 分享 facebook

今日總統大選投票結果出爐，民進黨候選人蔡英文以200多萬票數差距獲得勝利，而國民黨候選人韓國瑜則在當晚發布敗選感言，並表示下週一會繼續回高雄市府工作。對此，作家苦苓發表文章，表示蔡英文獲選不在能力，而是因為有5位最佳助選員。

苦苓在「ETtoday新聞雲」發表文章，表示韓國瑜敗選，全台灣和世界都鬆了一口氣，而北京藉此則會發現「討厭共產黨」成為全台最大黨。苦苓稱蔡英文當選不是因為她的能力、政績或人格特質，而是因為她有5大助選員，分別是川普、習近平、林鄭月娥、吳敦義以及韓國瑜。

苦苓首先分析川普，他說到川普發起了中美貿易大戰，對中國課徵高關稅，使台商被迫回台，投資7000億以上的資金，讓台灣造就經濟榮景，另外因為川普與中國處不好，便售出戰機、提供親善法案給予台灣，明確站在台灣這一邊，使台灣能堅定對抗中國。

而習近平則是因為發表了「告台灣同胞書」、大唱「兩制台灣」，給蔡英文機會對此嚴正反駁，反對一國兩制，因此使蔡英文「辣台妹」的名號產生，苦苓說「不讓大陸觀光客來台、刁難台灣出口的農產品，煽動台灣各種力量反對『反滲透法』，都讓台灣更明確的要遠離中國，站在『抗中保台』那一邊，也就是小英總統那一邊」，他稱這場選舉已是台灣民主制度對抗中國極權統治的戰爭。

另外，林鄭月娥執意修改「逃犯條例」、「反送中」，還下令港警粗暴壓制香港人民的行為，令台灣人對中國的幻想破滅，不但失去自由民主，連基本的法治和人權都消失了，苦苓說「小英總統和韓國瑜的支持度就此『黃金交叉』，勢不可擋」、「中共力挺林鄭月娥的結果，也等於為台灣生產了大量香港製造的『芒果乾』（亡國感），也等於是反向的力挺了小英總統到底」。

至於國民黨主席吳敦義則是因為強推出韓國瑜成為候選人，造成黨內分裂，直至選前都無法修補，才替蔡英文拉了一把，另外，他也表示吳敦義推出包括邱毅和吳斯懷在內親中的不分區名單，也影響台灣人投票的意向，他說「下架吳斯懷仍然成為民進黨的主要訴求，甚至影響到區域立委的選情。他如此急切的向中共表態、交心，使得『國民黨就是中國共產黨的台灣代理人』這樣的印象深植人心。」

最後國民黨候選人韓國瑜則是因為庶民形象徹底破功，反而為蔡英文推了一把，苦苓強調韓國瑜一直面對的強敵就是30年來的自己，他說「他不斷說出的空話、謊話和粗話，確立了他的草包形象；他的豪宅案、砂石案、王小姐案，都使得他的庶民形象徹底破功，再也沒有人相信他會『苦民所苦』，只覺得是他『苦了人民』。」

而韓國瑜公開指責媒體、名嘴遭收買的行為，也使他站在輿論的對立面，苦苓表示這使韓國瑜成為「黑韓產業鍊」最大的供應商，而他也無意中成為蔡英文的5大助選員之一。而在這些助選員的加持下，蔡英文要不當選也很難。

國民黨總統和立委選舉大敗收場，黨主席吳敦義今晚表示，將在下週率副主席、秘書長及黨內一級主管向中常會總辭。外界認為，韓國瑜在總統大選中以超過261萬票差距落敗，習近平所提出的「兩制」台灣方案與香港反送中事件、國家機器結合媒體和網軍的抹黑攻擊，以及競選團隊與策略紊亂等因素都重挫韓國瑜的選情，讓他在短短半年內由盛轉衰，國民黨重返執政成南柯夢。