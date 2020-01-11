親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蔡英文連任總統
大小黨拚政黨票
各分區立委出爐
大選結果各界評
投票現場最前線
政治
軍事
綜合

被點名為戰犯 葉毓蘭：國民黨不分區選得不錯

馬籍女華僑失蹤數日 今被發現遭肢解拋屍基隆山區

蔡英文連任成功 苦苓曝5位最佳助選員

2020-01-11 23:38聯合新聞網 綜合報導

蔡英文總統（右二）在2020總統大選以超過800萬得票數連任成功，締造台灣總統大...
蔡英文總統（右二）在2020總統大選以超過800萬得票數連任成功，締造台灣總統大選史上最高得票數紀錄，她與新任副總統當選人賴清德（左二）在晚間9點多走到競選總部外感謝支持者的力挺。記者余承翰／攝影
分享

今日總統大選投票結果出爐，民進黨候選人蔡英文以200多萬票數差距獲得勝利，而國民黨候選人韓國瑜則在當晚發布敗選感言，並表示下週一會繼續回高雄市府工作。對此，作家苦苓發表文章，表示蔡英文獲選不在能力，而是因為有5位最佳助選員。

苦苓在「ETtoday新聞雲」發表文章，表示韓國瑜敗選，全台灣和世界都鬆了一口氣，而北京藉此則會發現「討厭共產黨」成為全台最大黨。苦苓稱蔡英文當選不是因為她的能力、政績或人格特質，而是因為她有5大助選員，分別是川普習近平林鄭月娥吳敦義以及韓國瑜

苦苓首先分析川普，他說到川普發起了中美貿易大戰，對中國課徵高關稅，使台商被迫回台，投資7000億以上的資金，讓台灣造就經濟榮景，另外因為川普與中國處不好，便售出戰機、提供親善法案給予台灣，明確站在台灣這一邊，使台灣能堅定對抗中國。

而習近平則是因為發表了「告台灣同胞書」、大唱「兩制台灣」，給蔡英文機會對此嚴正反駁，反對一國兩制，因此使蔡英文「辣台妹」的名號產生，苦苓說「不讓大陸觀光客來台、刁難台灣出口的農產品，煽動台灣各種力量反對『反滲透法』，都讓台灣更明確的要遠離中國，站在『抗中保台』那一邊，也就是小英總統那一邊」，他稱這場選舉已是台灣民主制度對抗中國極權統治的戰爭。

另外，林鄭月娥執意修改「逃犯條例」、「反送中」，還下令港警粗暴壓制香港人民的行為，令台灣人對中國的幻想破滅，不但失去自由民主，連基本的法治和人權都消失了，苦苓說「小英總統和韓國瑜的支持度就此『黃金交叉』，勢不可擋」、「中共力挺林鄭月娥的結果，也等於為台灣生產了大量香港製造的『芒果乾』（亡國感），也等於是反向的力挺了小英總統到底」。

至於國民黨主席吳敦義則是因為強推出韓國瑜成為候選人，造成黨內分裂，直至選前都無法修補，才替蔡英文拉了一把，另外，他也表示吳敦義推出包括邱毅和吳斯懷在內親中的不分區名單，也影響台灣人投票的意向，他說「下架吳斯懷仍然成為民進黨的主要訴求，甚至影響到區域立委的選情。他如此急切的向中共表態、交心，使得『國民黨就是中國共產黨的台灣代理人』這樣的印象深植人心。」

最後國民黨候選人韓國瑜則是因為庶民形象徹底破功，反而為蔡英文推了一把，苦苓強調韓國瑜一直面對的強敵就是30年來的自己，他說「他不斷說出的空話、謊話和粗話，確立了他的草包形象；他的豪宅案、砂石案、王小姐案，都使得他的庶民形象徹底破功，再也沒有人相信他會『苦民所苦』，只覺得是他『苦了人民』。」

而韓國瑜公開指責媒體、名嘴遭收買的行為，也使他站在輿論的對立面，苦苓表示這使韓國瑜成為「黑韓產業鍊」最大的供應商，而他也無意中成為蔡英文的5大助選員之一。而在這些助選員的加持下，蔡英文要不當選也很難。

國民黨總統和立委選舉大敗收場，黨主席吳敦義今晚表示，將在下週率副主席、秘書長及黨內一級主管向中常會總辭。外界認為，韓國瑜在總統大選中以超過261萬票差距落敗，習近平所提出的「兩制」台灣方案與香港反送中事件、國家機器結合媒體和網軍的抹黑攻擊，以及競選團隊與策略紊亂等因素都重挫韓國瑜的選情，讓他在短短半年內由盛轉衰，國民黨重返執政成南柯夢。

2020選舉韓國瑜蔡英文吳敦義川普民進黨習近平林鄭月娥

延伸閱讀

蔡英文連任成功 承諾再用四年留給台灣更好的國...

龐培歐賀蔡英文連任 讚蔡承諾維護兩岸穩定

百年難得政治奇才 韓國瑜大起大落下一步成難...

蔡英文連任總統 美聯社：選民支持堅定面對中國

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

票數衝破817萬！ 蔡英文成民選總統史上得票數最高總統

2020-01-11 21:04

【即時短評】再次完全執政 民進黨如何當泱泱大黨？

2020-01-11 22:54

田中「章魚哥」又發威！ 7度神準預測總統大選

2020-01-11 22:44

百年難得政治奇才 韓國瑜大起大落下一步成難題

2020-01-11 22:39

非麻煩製造者！蔡英文：盼突破僵局 兩岸重啟對話協商

2020-01-11 22:28

韓國瑜也應檢討 青壯派：守好高雄別選黨主席

2020-01-11 22:25

總統連任組新內閣？蔡英文：希望行政團隊保持穩定

2020-01-11 22:02

蔡總統國際記者會 提及兩岸重啟良性互動八字

2020-01-11 21:55

「和平、對等、民主、對話」 蔡英文盼兩岸開創良性互動

2020-01-11 21:44

韓國瑜敗選氣到凍末條！韓粉包圍高雄黨部高喊「驗票」

2020-01-11 21:32

韓國瑜宣布敗選 韓粉站椅淚喊「我韓粉、我驕傲」

2020-01-11 21:13

韓國瑜承認敗選…鋼鐵韓粉老公慘崩潰 廣告小妹：國瑜再好有我好嗎？

2020-01-11 21:02

蔡英文大贏韓國瑜260萬票 館長：年輕人救了台灣

2020-01-11 23:29

蔡英文：台灣會持續與理念相近的國際夥伴緊密合作

2020-01-11 23:26

總統投票率74.9% 七次大選中排第五

2020-01-11 23:26

韓國瑜：人民給我的指教 我會虛心接受

2020-01-11 23:25

龐培歐賀蔡英文連任 讚蔡承諾維護兩岸穩定

2020-01-11 23:08

群眾高喊總統好 蔡英文：希望你們更好、台灣更好

2020-01-11 22:56

總統立委雙贏 蘇貞昌：繼續守住主權、滷肉飯

2020-01-11 22:41

國民黨選舉大敗 盧秀燕今明不公開露面

2020-01-11 22:41

美前國安顧問波頓 推文賀蔡英文連任

2020-01-11 22:34

總統大選落幕 上海台人：盼選後拚經濟

2020-01-11 22:29

817萬史上最高票！九合一大敗後 蔡英文何以擊潰韓國瑜？

2020-01-11 22:24

青年低薪產業結構轉型 蔡英文下任經濟挑戰

2020-01-11 22:24

回應蔡英文大勝 陸官媒要民進黨不要走火入魔

2020-01-11 22:05

投票日IG發文「我只投韓國瑜」 新北共9件違規案

2020-01-11 22:03

美眾議員發聲明 賀蔡英文連任

2020-01-11 22:03

民眾在蔡英文高雄競總放煙火慶祝 有人高喊罷免韓國瑜

2020-01-11 22:02

民進黨全國最高得票率在台南 蔡英文賴清德開出67.37％

2020-01-11 22:00

賴清德：感謝台灣人民用神聖選票 向中國拒絕一國兩制

2020-01-11 22:00

台灣哪地區較難被其他黨攻下？網曝：苗栗花蓮根本穩

2020-01-11 21:59

WSJ：蔡英文連任 民意對中國大陸施壓的反撲

2020-01-11 21:58

華郵： 蔡英文大勝親中對手

2020-01-11 21:56

獨／朱立倫南下幫韓國瑜打氣 對他說一聲抱歉

2020-01-11 21:49

蔡英文台南得票78萬多票 大贏韓國瑜44萬多票

2020-01-11 21:37

擁有11萬挺韓社團 臥底藏匿一年開票後「不演了」

2020-01-11 21:35

蔡英文大勝韓國瑜 罷韓團體：這是對韓市長不信任投票

2020-01-11 21:34

北市立委開票結果／林郁方無緣收復藍營失土 敗選責任自己扛和中央無關

2020-01-11 21:19

綠營狂掃嘉義市！ 蔡英文拿下嘉市史上最高票

2020-01-11 21:16
看更多

熱門文章

2020總統立委選舉 即時開票結果直播看這裡

2020-01-11 08:11

立委選舉即時開票／2020選情陷激鬥！各縣市區域立委最新開票數據

2020-01-11 15:30

政黨票即時開票／2020政黨爭奪戰！不分區立委最新開票數據

2020-01-11 15:46

投票潮催出通緝犯！逃亡4年 他一投完票就被逮

2020-01-11 10:47

2020各縣市立委完整當選名單 國民黨奪25席、民進黨搶下48席

2020-01-11 22:37

承擔敗選責任 國民黨主席吳敦義：下周提出總辭

2020-01-11 19:22

「選舉開頭就亂了套」 洪秀柱：黨主席要負敗選最大責任

2020-01-11 18:51

民眾黨政黨票暫突破10％ 躍升台灣第三大黨

2020-01-11 18:55

「郭家軍」全軍覆沒 傳郭台銘震怒要高虹安退出民眾黨

2020-01-11 22:42

高雄竟率先開完票？ 民政局曹桓榮驚：怎麼可能、亂來

2020-01-11 17:21

開票結果／蔣萬安票數破11萬 勝選吳怡農

2020-01-11 20:17

影／柯文哲不耐投票花半小時 批政府效能

2020-01-11 10:12

票數衝破817萬！ 蔡英文成民選總統史上得票數最高總統

2020-01-11 21:04

31分鐘完成投票 馬英九：公投、大選脫鉤是錯誤決定

2020-01-11 09:51

台北第四選區開票實況／陷拉鉅戰！李彥秀vs.高嘉瑜 雙方票數僅差百票

2020-01-11 09:32

又是嘴太快惹禍 蔡英文總統取消陪余天投票行程

2020-01-11 11:20

啥！男子出門投票 在市場攤位上撿到政黨選票

2020-01-11 11:40

韓冰為父親站台 維基百科一度被惡搞改成「養女雜種」

2020-01-10 23:55

Youtuber表態不投票遭砲轟 秒刪文喊：對不起

2020-01-11 18:25

台中立委開票結果／擊敗顏寬恒！ 陳柏惟振臂高呼砲灰大到掩蓋消波塊

2020-01-11 20:11

政黨票太長？台南新營傳不慎撕毀選票

2020-01-11 13:46

鶯歌「章魚哥」投票結果出爐 蔡英文勝韓國瑜近百票

2020-01-11 17:01

台北市「章魚哥」天玉里開票 最快5點半揭曉

2020-01-11 16:27

影／瘖啞夫妻跑錯投票所 暖警接送獲二人敬禮感謝

2020-01-11 11:14

印泥太溼滲透 選民不願總統票變廢票 要求換選票

2020-01-11 12:39

2020選舉落幕 黃國昌：未來在公民社會與大家繼續努力

2020-01-11 21:18

影／韓國瑜南投失利 許淑華哭了：國民黨要深刻檢討

2020-01-11 19:22

斷了6根肋骨和右鎖骨斷裂 他仍拄著拐杖投完票

2020-01-11 13:22

韓冰現身高雄選前之夜 沈富雄承認錯誤向洛杉基道歉

2020-01-11 10:04

北市天玉里結果出爐 「蔡賴配」勝「國政配」800票

2020-01-11 18:04

台中第三選區開票實況／洪慈庸拼連任激戰老將楊瓊瓔 兩人票數纏鬥中

2020-01-11 17:53

雲林縣立委選舉／劉建國宣布當選 謝淑亞坦承落敗：個人努力不夠

2020-01-11 19:26

蔡英文勝選感言：持續打造更好的國家

2020-01-11 21:28

苗栗男子疑似投錯政黨票 情急涉嫌撕毀3張選票

2020-01-11 12:11

鄭朝方發表落選感言 尊重新竹縣民的選擇

2020-01-11 20:12

打破2016總統大選紀錄 蔡英文跨過700萬票大關

2020-01-11 20:22

北市投開票所現人潮 吳怡農全家出動投票

2020-01-11 09:08

乘著小燈泡的愛前進國會 王婉諭期許照亮台灣

2020-01-11 22:02

台中立委開票結果／女力對決洪慈庸落敗 楊瓊瓔自行宣布當選

2020-01-11 19:45

時力不分區立委拿三席 小燈泡媽王婉諭進黃國昌out

2020-01-11 22:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top