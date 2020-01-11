蔡英文大贏韓國瑜260萬票 館長：年輕人救了台灣

蔡英文大勝韓國瑜2百多萬票。記者許正宏／攝影 分享 facebook

2020總統大選今（11）日下午4時起進行開票，最終票數出爐，蔡英文8,170,231票，韓國瑜5,522,119票，蔡以57.13%得票率大勝韓的38.61%。蔡英文九點出席國際記者會發表勝選感言，韓國瑜也坦承敗選。對此，館長陳之漢在臉書上表示，「年輕人為自己驕傲，2020年是你們站出來救了台灣」。

2020選舉已告一個段落，蔡英文順利連任成功，甚至拿到我國總統直選以來票數最高的817萬票，贏韓國瑜超過260萬票。館長陳之漢除了在蔡英文破700萬票時在臉書發文稱：「700萬了 7777777777」，更表示這次蔡英文能夠勝選，應該歸功於「年輕人」，「年輕人為自己驕傲，2020年是你們站出來救了台灣」。不少網友在下方留言，感謝在外就學、工作，為了投票特地趕回家鄉的年輕人。

過去館長就表示，只要蔡英文勝選，就要請「1萬份雞排」，稍早他也在臉書發文說到：「雞排要準備了......」。網友紛紛留言說，「吃雞排應景，雞排店發大財」、「雞排1萬份熱賣中」、「台南+1、不要剪不要辣」、「台中清水、不切小辣」等，熱烈回應館長的貼文。