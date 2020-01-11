台灣哪地區較難被其他黨攻下？網曝：苗栗花蓮根本穩

有網友PO文表示，在花蓮及苗栗國民黨的得票率仍在50%-60%，因此好奇詢問廣大網友「到底花蓮王跟苗栗國那個比較難被攻下」。記者王燕華／攝影 分享 facebook

今（11日）為2020總統及立法委員選舉，從下午4點起陸陸續續開出選票，票數開到現在民進黨的蔡英文票數已突破800萬票，大幅領先國民黨的韓國瑜，而在區域立委方面，不少地區綠營也成功翻轉。今日就有網友在PTT上PO文表示，花蓮縣及苗栗縣國民黨的得票率仍在50%-60%，因此好奇詢問廣大網友「到底花蓮王跟苗栗國那個比較難被攻下？」。

原PO在文中提到，國民黨在花蓮的得票率大概在60%，在苗栗的得票率約在50-55%，原PO認為根據本次的立委投票結果，國民黨地方派系的投票結果明顯有被衝擊到，於是他想知道之後到底是花蓮還是苗栗較難被翻轉，但網友卻直言「這兩個地方基本上都不可能」。

PO文一出後，許多網友也紛紛留言分享自己的看法「絕對是苗栗，那得票率根本穩」、「可以直接組成花苗聯合大公國了」、「花蓮是越追越近，但真的很難」、「還有金門和連江啊」、「苗栗是藍到底的，很難翻轉的」、「花蓮跟苗栗可以自己建國了」、「花蓮根本傅崑萁王朝」。

根據目前各縣市總統得票率概況，網友認為最難翻轉的苗栗縣，其中藍綠總統得票率為50%：45%，花蓮縣則為60%：36%，連江縣及金門縣的得票率也在75%：20%之間，以這樣的情況來看，花蓮及苗栗都較難被綠營翻轉。