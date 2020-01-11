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韓國瑜承認敗選…鋼鐵韓粉老公慘崩潰 廣告小妹：國瑜再好有我好嗎？

2020-01-11 21:02聯合新聞網 綜合報導

韓國瑜高雄總部許多人黯然落淚，不捨韓國瑜落選。記者劉學聖／攝影
韓國瑜高雄總部許多人黯然落淚，不捨韓國瑜落選。記者劉學聖／攝影
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2020總統大選開票已5個小時，韓國瑜承認敗選，「我努力不夠辜負大家」。過去曾力挺蔡英文的部落客「廣告小妹」，老公則是鋼鐵韓粉。她稍早就在臉書上笑稱：「請不要吵我，我正隔著太平洋欣賞老公的崩潰。」但她也強調，關心政治的同時，也別忘了擁抱家人與朋友，每個人的政治傾向都是應該被尊重的。

過去廣告小妹曾公開力挺蔡英文，立委則推薦蔣萬安吳怡農、賴品妤。目前蔡英文的票數大幅領先韓國瑜，廣告小妹就在臉書上幽默地說到：「請不要吵我，我正隔著太平洋欣賞老公的崩潰，接著轉身擔憂我的萬安，老公歇斯底里沒關係，萬安比較重要。親愛的，加油！熬了一小時看開票，偶在紐約實在撐不住了，先睡，晚安」。

廣告小妹接著表示，「我是一個此生都無法投票的人，說實在的有點羨慕。觀察多日，發現很多家庭因為選舉失和（包括我的）。」強調選舉固然重要，但家人、朋友也很重要，「無論誰當選，都抱一抱身邊的人，給彼此一點理解。每個人的政治傾向，都並非無緣無故，值得被尊重。」並直言：「老公盧小小了幾個月，我還是一樣要煮湯給他喝、聽他哭泣。」、「韓國瑜再好，有老婆好嗎？」

對此，網友力讚廣告小妹的一席話，表示「挺小妹...太精闢了」；有網友也笑稱：「最後一句最實在了！」、「再怎麼好，都沒老婆好，這是一定要的」、「老婆一輩子，韓國瑜一陣子！」。

2020選舉韓國瑜蔡英文蔣萬安吳怡農

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