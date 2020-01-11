今年哪個地方會是民主聖地 網一面倒：絕對是高雄

一名網友PO文好奇的表示，那些原本屬於藍綠的各鐵票區還會是鐵票區嗎，今年哪個地方會成為民主聖地。記者陳柏亨／攝影 分享 facebook

今（11日）為總統與立法委員選舉日，不少年輕人都紛紛站出來投票，就是為了實現民主價值，發揮公民的基本權利。投票時間截止後，就有一名網友在PTT上PO文表示，近年選舉風向太亂，因此他好奇那些原本屬於藍綠的各鐵票區還會是鐵票區嗎？並詢問廣大網友「今年哪個地方會成為民主聖地」。

原PO在文中提到，有鑒於近年來的選舉風向實在太亂，讓他實在好奇原本那些屬於藍綠鐵票倉的縣市，會不會被返鄉投票的年輕人給救援呢？又是哪些縣市會變成民主聖地，顛覆原本各縣市政黨傳統。

PO文一出後，許多網友紛紛留言自己的看法「當然是高雄啊」、「高雄準沒錯」、「絕對是高雄」、「高雄，大家忍了一年了」、「高雄人能雪恥了」、「高雄啊，罷免韓市長絕對立刻變成民主聖地」、「當然是我們高雄」。

不過也有網友指出不同縣市「未看先猜是苗栗」、「感覺會是金門」、「我猜是台中」、「如果金門1285：20的話，今年MVP就是他了」。

前年韓國瑜風光勝選拿下市長寶座的高雄市，根據目前的開票情況，韓和蔡的得票率分別為35%和62%，蔡英文大幅領先，韓國瑜只有在新竹縣、苗栗縣、花蓮縣、台東縣、金門縣及連江縣6個縣市的票數勝過蔡英文。