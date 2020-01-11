總統大選即時開票／韓國瑜贏幾縣市？ 蔡英文在高雄到底領先多少票？

2020總統大選開票，民進黨候選人蔡英文與國民黨候選人韓國瑜的票數差距不斷拉大，雙方支持者也都情緒激昂地在競選總部聚集，根據國民黨各縣市投開票所資料顯示，全國22縣市中，包括台北、新北、基隆、宜蘭、桃園、新竹市、台中、彰化、南投、雲林、嘉義縣、嘉義市、台南、高雄、屏東、澎湖共16縣市，蔡英文的票數都贏過韓國瑜。

其中最受大家關注的高雄選情，韓國瑜以262,843票落後蔡英文的478,851票。目前韓國瑜只有在新竹縣、苗栗縣、花蓮縣、台東縣、金門縣及連江縣6個縣市的票數勝過蔡英文，截至18:38分為止，花蓮縣是這幾個縣票數贏比較多的地方，以5,1791票贏過蔡英文的3,1410票。

在台東縣部分，韓國瑜則是以52,245贏過蔡英文的31,629票，苗栗縣則是以120,703票贏蔡的105,237票，但新竹縣的差距則比較小，韓以96,476票贏蔡的92,415，金門縣部分，韓也以21,609票贏蔡的7,279票，連江縣部分，韓則是4,776贏1,226。

值得注意的是，全國大票倉新北市，蔡英文在這裡已經以811,339的票數大勝韓國瑜的544,476票，韓仍在後頭苦苦追趕當中。