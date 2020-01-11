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大選決戰今投票 選前之夜拚到最高點

2020-01-11 00:36聯合報 本報記者／連線報導

國民黨總統候選人韓國瑜（右起）與女兒韓冰、太太李佳芬在選前之夜合體，主持人喊現場...
國民黨總統候選人韓國瑜（右起）與女兒韓冰、太太李佳芬在選前之夜合體，主持人喊現場湧入超過五十萬人。 記者林澔一／攝影
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二○二○新總統新國會，決戰今朝。昨晚韓蔡都在高雄舉辦選前之夜，國民黨總統候選人韓國瑜呼籲支持者今天和他一起翻轉台灣的命運，重新找到國家的方向、找回人民的驕傲。蔡總統南北趕場，最後回到凱道，她表示，香港的年輕人用生命跟血淚示範一國兩制不可行，呼籲支持者讓所有人看到，台灣為世界守住這座民主堡壘。

選前之夜，韓國瑜回防高雄，高雄也成為這次藍綠對決的主戰場。這場韓國瑜壓軸之夜彩蛋連連，當愛心菜販陳樹菊嬌小的身體從舞台後方出現，全場響起熱烈掌聲，因為挺韓而飽受網軍攻擊的陳樹菊，不畏流言仍出席力挺，她用不靈活的雙腿走向舞台前方，並用有些變形的手指握著麥克風向在場五十萬群眾喊話時，全場氣氛沸騰。

陳樹菊說，她是一個沒有讀書的人，還可以站在台上，讓她有點不好意思；希望大家眼睛要睜大一點，選一個可以為了台灣這塊土地、百姓、下一代設想的領導人，人民的生活才會比較好過，她帶領支持者高喊：「韓國瑜凍蒜！」台下除了久久不絕的掌聲，更有不少人激動流淚。

韓選總統後就隱身幕後的「最強催票機」韓冰昨晚也現身，帶著鮮花獻給韓國瑜與李佳芬，現場熱度達到沸點。韓冰首先謝謝大家不離不棄的支持，也深情告白父親，「我知道您很辛苦，但我對您有信心！」韓冰也對爸爸喊話：「中華民國靠您了，我們年輕人的未來也靠您了！」兩人深情相擁，父女都紅了眼眶，也感動台下支持者。

韓國瑜喊話支持者今天和他一起翻轉台灣的命運，重新找到國家的方向、找回人民的驕傲，「願中華民國萬歲！」

民進黨總統候選人蔡英文（右）昨晚在凱達格蘭大道舉辦選前之夜，和副總統候選人賴清德...
民進黨總統候選人蔡英文（右）昨晚在凱達格蘭大道舉辦選前之夜，和副總統候選人賴清德（左）共同造勢。 記者余承翰／攝影
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民進黨昨晚在高雄舉辦「光復高雄選前之夜」，主辦單位宣布湧入卅萬人。蔡英文批評韓國瑜，把高雄當做追求權力的跳板、用過即丟的工具；二○二○高雄一定要贏，而且要大贏。

隨後蔡總統也到凱道參加選前之夜，她致詞時表示，香港的年輕人用他們的生命跟血淚示範一國兩制不可行，「今天我們為香港青年示範民主自由的價值會克服一切困難」。她呼籲支持者讓所有人都看到，台灣為世界守住這座民主堡壘。

蔡總統呼籲支持者，需要大家「再挺我一次」，讓改革繼續下去，「台灣會在我們這一代做出正確的決定，不用含血、不用含淚，也不用含恨，用快樂的心情表達對土地的疼惜，投下守護台灣的一票」。

親民黨總統候選人宋楚瑜昨晚在台北舉辦造勢晚會。宋楚瑜宣示「只做一任、撥亂反正」，宋楚瑜女兒宋鎮邁、鴻海創辦人郭台銘都到場力挺；宋鎮邁說，「這是最好的老爸，也是最好的總統」。

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