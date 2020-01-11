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蔡喊「高雄要大贏」連六問批韓

2020-01-11 00:39聯合報 記者徐如宜謝梅芬楊濡嘉賴郁薇／高雄報導

民進黨昨晚在高雄舉辦「光復高雄選前之夜」，總統候選人蔡英文重批國民黨總統候選人韓國瑜，把高雄當做是他追求權力的跳板，用過即丟的工具；蔡向群眾喊話，二○二○高雄一定要贏，而且要大贏。這場晚會主辦單位宣布湧入卅萬人。

蔡英文表示，高雄選個市長，當選沒幾個月就放下高雄去選總統，原來高雄是他追求權力的跳板，她問支持者，「高雄人你不生氣嗎？愛情摩天輪蓋好了嗎？阿諾有來台灣嗎？石油開始挖了嗎？F1賽車場有在建嗎？大家有發大財嗎？」

民進黨總統候選人蔡英文在高雄舉辦選前之夜，湧入大批支持者，現場嗨到最高點。 記者...
民進黨總統候選人蔡英文在高雄舉辦選前之夜，湧入大批支持者，現場嗨到最高點。 記者季相儒／攝影
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她表示，對手說寧願相信韓國瑜一次，也不要給蔡英文騙兩次；但高雄人已經讓韓騙一次了，絕對不能讓他騙第二次。

蔡英文說，前天韓國瑜在凱道上說：「民進黨執政你快樂嗎？」她要反問韓：「在你執政之下，高雄市民快樂嗎？」她相信高雄市民一點都不快樂。

她表示，上個月罷免韓國瑜大遊行，幾十萬人參加，韓選擇不聽、不看，甚至選擇動員自己的支持者，韓唯一想做的事就是挑起對立，「這樣的市長，如果讓他做總統，台灣社會每天都要活在挺韓和反韓的對抗中、每天都要活在改革和反改革的動盪。這樣不用中國來滲透，台灣內部就會有衝突了」。

蔡英文說，高雄人不需要還民進黨、還陳菊、還陳其邁公道，這場選舉不是復仇，也不是懺悔，但她要選民思考兩個問題：一，你要把國家交給哪一種人？是信口開河的人？還是說到做到的人？要交給一個半路落跑市長？還是勇敢改革的總統？第二個問題是台灣人民你要所有的改革回到原點嗎？

蔡英文還表示，韓如當選總統，中國政府最高興，香港的年輕人會難過得睡不著；如果韓國瑜當選，台灣會一步步香港化。全世界都在看台灣，都在看高雄，她要支持者將高雄人的憤怒、鬱卒、無奈，化為選票大聲說出來。

賴清德昨晚在台中市造勢晚會說，韓國瑜說捍衛中華民國，卻強推九二共識葬送中華民國，根本是自欺欺人、誤人誤國。

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