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高雄選前之夜 2000多警力偵爆犬維安

2020-01-10 15:26中央社 高雄10日電

高雄藍綠陣營今天都舉辦選前之夜造勢活動，高雄市警察局規劃投入2000多名警力服勤，並派遣偵爆犬偵檢場地及空拍機干擾槍監控，也協請刑事警察局防爆小組現場待命。

選前之夜，國民黨在高雄前鎮區時代大道「台糖物流園區」旁空地，舉辦「台灣安全 人民有錢 夢時代選前之夜」活動；民進黨在鳳山區「捷運西站」旁的總統蔡英文競選總部前空地，舉辦「2020蔡英文總統高市勝選團結大會」造勢活動。

高雄市警察局表示，2場造勢活動的集會秩序和交通順暢都已妥善規畫，經過管制區場所的用路人注意改道行駛，呼籲參加者搭乘大眾運輸交通工具，因2場造勢會場緊鄰捷運站，也規劃大眾捷運全面維安勤務，並協請高雄捷運公司增派車次加強疏運及站體內加派服務人員引導轉乘。

警方調度警力支援集會場地轄區分局，規劃2000多名警力服勤，並針對集會場所派遣偵爆犬先偵檢場地，也由防爆小組派員現場待命；2處造勢晚會均禁止使用空拍機，規劃由空拍機干擾槍監控勤務全程維安，且調集約1000組移動及固定式攝錄器材現場全面蒐錄。

高雄市警察局強調，秉持「保障合法、取締非法、防制暴力」原則，並堅守「依法行政、行政中立、嚴正執法」立場，防止任何惡意挑釁、衝突及暴力行為。

2020選舉韓國瑜國民黨

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