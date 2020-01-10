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候選人站路口能催出票嗎？ 網友點出關鍵：有用

2020-01-10 12:25聯合新聞網 綜合報導

彰化縣第一選區立委柯呈枋與國民黨彰化縣黨部主委張曼莉、和美鎮長阮厚爵及志工們在和...
彰化縣第一選區立委柯呈枋與國民黨彰化縣黨部主委張曼莉、和美鎮長阮厚爵及志工們在和美鎮路口拜票尋求支持。記者林宛諭／攝影
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明日就要進行選舉投票了，許多候選人把握機會進行最後的衝刺宣傳，也有候選人選擇站在車流量大的路口邊進行拜票，與民眾揮手打招呼。有位網友近期發文表示，現在是選前黃金時間，每次在家附近的路口都會看到一個候選人站著拜票，因此好奇站路口拜票，真的會把選票催出來嗎？對此，有網友直接點出關鍵，表示這樣做確實有必要。

原PO於7日在「批踢踢HatePolitics」板上發文，表示自己每次在自家附近的路口都會看到同一位立委候選人在站著拜票，但明明區域立委候選人不只一人，不懂為何只有那位候選人站在那裡拜票，他說「這樣算那個人勤勞嗎，還是沒事做了，站站路口也好，有時候跟他打招呼，他也不理我」，並質疑「選前黃金時間欸，站路口真的會把最後的選票催出來嗎？」

對此，許多網友紛紛留言，表示「人家要選舉的人應該比較懂怎樣有用」、「我是覺得沒有用啦」、「不是都在掃街了，掃街也都被說有用阿」、「這幾天你不狂掃狂站還能幹啥」、「要先讓人感覺你是個小有知名度的站路口才有用」、「有用，尤其鄉下更是見面三分情」。

許多候選人會選擇站在路口拜票，與民眾揮手喊話。記者胡瑞玲／攝影
許多候選人會選擇站在路口拜票，與民眾揮手喊話。記者胡瑞玲／攝影
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而有其他網友直接點出「站路口拜票」的重要性，「有的喜歡見面握手三分情，至少會減少惡語」、「沒用站辛酸的喔，就是有用好嗎，掃街、握手不也一樣，無感讓你有印象就成功了」、「區域有用，經過人五百個，可能三百個沒反應，兩百個好感度略增加」。

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