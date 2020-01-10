選戰筆記／凱道爆人潮…韓國瑜選情起風了？

國民黨總統候選人韓國瑜昨在凱道造勢晚會，許多支持者白天就到場。記者曾學仁／攝影 分享 facebook 韓陣營和國民黨在調整作戰團隊後，楊蕙如網軍案讓藍軍反守為攻，選戰最後一周風向轉變，民進黨開始犯錯，國會硬過反滲透法、「查水表」事件和王立強假共諜案讓藍軍氣勢大漲，看到選情「起風了」，這風能否成吹倒民進黨的「大風」，就看明天投開票結果。

去年底韓國瑜副手搭檔張善政在檯面下成立作戰中心，目標就是設定選戰的議題，並在最後向蔡政府發動總攻擊，周錫瑋及檯面下的幕僚扮演重要角色。國民黨方面，蔡正元、張顯耀和邱毅的加入，攻擊戰力明顯加強。選前一個月，韓競辦、打鬼軍團、黨中央每天輪番出手，加上青壯派民代助拳，展現國民黨過去不曾見的團隊火力。

一月四日的選前黃金周末是轉捩點，韓陣營除了將民調蓋牌，所有資源全部壓到選前最後一周，就是要與民進黨最後一搏。楊蕙如網軍案讓藍營搶到槍，綠軍宣傳「下架吳斯懷」反而失去著力點。

去年十二月卅一日民進黨強行通過反滲透法，已引發寒蟬效應的質疑，加上之後查水表事件、蔡英文發言人林靜儀的「統一即叛國」論等嚴重違反言論自由的荒謬行徑，讓綠強打的主權牌頓時失焦。

從去年十二月廿一日高雄大遊行，十二月廿九日中台灣七縣市造勢，滿滿人氣為選情加溫，再加上設定議題轉守為攻，藍軍確實明顯感受到這幾天選情「起風」了。昨天擠爆台北凱道的人潮，和今晚高雄夢時代選前之夜重返勝地的造勢，說明韓流再現的實力，這場大選勝敗即將揭曉，韓陣營能操之在我的，唯有人氣、民心。