韓國瑜推崇孫運璿：一定會找優秀行政院長

國民黨總統候選人韓國瑜昨天赴行政院前院長孫運璿紀念館參訪。 圖／孫運璿紀念館提供 分享 facebook 國民黨總統候選人韓國瑜昨天在凱道造勢前，特別赴行政院前院長孫運璿紀念館參訪致敬。韓國瑜表示，孫運璿對台灣的經濟、建設貢獻非大，是偉大的政治家。他感慨的說，台灣好久沒有這種驕傲的感覺了，希望大家一起加油，在前人的基礎上擦亮台灣這塊招牌。

韓國瑜在去年登記參選時喊出「庶民蔣經國、數位孫運璿」的口號。韓國瑜指出，他所提出的「台灣安全、人民有錢」，台灣安全是總統的職責，人民有錢則要有好的行政院長。他的副手張善政則要穿梭在八字之間，如同蔣經國時代的行政院長孫運璿和李國鼎襄助治國，一定會替國家找一位非常優秀的行政院長。

韓國瑜表示，孫運璿這一生對台灣的經濟、建設貢獻實在是太大、太大了，非常值得後進晚輩來這趟觀摩跟學習之旅，看完一定會有很多感觸。

韓國瑜強調，二○二○年是中華民國的生死存亡保衛戰，這次選舉的結果不只關係著台灣未來四年的政經發展，也關係著台灣的青年下一代是否能夠重返八、九十年代台灣奇蹟的輝煌榮光，還是在鎖國自閉、虛耗對立中從此徹底暗淡無光。