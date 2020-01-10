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韓營控蹺班 蔡英文：總統每天都在崗位上

2020-01-10 00:20聯合報 記者林敬殷蔡佩芳戴瑞瑤／台北報導

民進黨在基隆造勢，蔡英文（右）與賴清德（左）壓軸登台。記者許正宏／攝影
民進黨在基隆造勢，蔡英文（右）與賴清德（左）壓軸登台。記者許正宏／攝影
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國民黨總統候選人韓國瑜陣營昨天質疑，在美伊衝突時、總統府召開國安首長會議之際，蔡英文總統人卻在台中掃街，根本是蹺班總統。蔡總統昨透過臉書表示，「總統每天都在崗位上」。國民黨無視自己的高雄市長請假離開崗位，為了選舉，擦脂抹粉、轉移焦點，扭曲她不在崗位上，這就是國民黨無法獲得人民信任的原因。

為因應中東情勢，繼前天指示國安會召開國安高層首長會議之後，蔡總統昨天在韓陣營舉行記者會之前的上午七點半召開國安高層會議，並且針對股匯市穩定、能源供應、僑民安全，以及台海情勢作出指示。

受到美伊衝突與中東情勢影響，原油價格近期劇烈波動，預估下周國內汽油調漲。經濟部昨表示，我國從中東進口的原油已降至五成，天然氣占比也降至三成，目前我國石油安全存量充足，我國油氣進口情形及價格都維持穩定。依照浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估國內下周汽油、柴油零售價格每公升約各調漲零點三元及零點四元。

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