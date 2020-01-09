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百萬人擠爆凱道 藍展實力綠跟進

2020-01-09 22:37台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

藍營台北最強造勢場9日號稱百萬人擠爆凱道！國民黨總統候選人韓國瑜與夫人、副總統候選人張善政與夫人先後牽手現身，帶出最高潮。韓國瑜痛批，民進黨利用網軍扮演上帝的角色，說誰是壞人就是壞人，台灣的民主已經瀕臨崩潰。同一時間，蔡英文在宜蘭與基隆造勢，10日晚間同一地點，民進黨也將舉辦大型造勢活動。

凱道的人潮從9日上午開始湧入，下午4點，人潮已湧到景福門圓環，晚間7點主辦單位宣布人數破50萬，接近景福門人潮水洩不通，難以移動。晚間8點半，主辦單位宣布人數超過90萬。

在國民黨主席吳敦義，前主席馬英九、吳伯雄、連戰分別上台打氣後，知名媒體人趙少康站台掀起一波高潮，他直接向「知識藍、經濟藍」喊話，要他們投韓國瑜，並力呼鴻海創辦人郭台銘的「郭粉」、親民黨主席宋楚瑜的「宋粉」，將總統票投給韓國瑜，「因為投宋楚瑜一票，就是投蔡英文一票」。他並建議「總統、區域立委請投藍，不分區隨你投！」

前主席捍衛價值

前總統馬英九表示，下架蔡英文有4大理由：第1、違憲濫權沒收凍結政黨財產，反滲透法何謂指示，何謂資助？法律上不確定用語違背憲法，也違背比例原則。第2、喪權辱國丟了7個邦交國，是開國以來邦交國最少的總統，也是丟邦交國丟最多的一任。第3、專政獨裁，反滲透法威嚇人民，變成灰色戒嚴、綠色恐怖。第4、涉嫌學術詐欺，蔡英文無法解釋畢業這麼久，學校圖書館為何都沒有她的論文？

「11日是屬於台灣民主的一天，要堅定支持我們所愛的中華民國！」前新北市長朱立倫表示，所有認同中華民國的朋友，大家放下小我，一起來支持國民黨候選人。全民最大黨就是「討厭民進黨」，他們卻利用抹黑、抹紅，想把選戰定調為「討厭共產黨」，但只有國民黨永遠跟中華民國站在同一邊，應該下架民進黨，讓他們好好檢討。

縣市首長齊心相挺

國民黨執政的15個縣市長一字排開，展現大團結的架式，新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕「漢燕合體」，新北市長侯友宜特別表示，眼看著中華民國漸漸陷入恐懼、仇恨、對立，維護治安的警察弟兄，都是跟隨著中華民國這面國旗的榮耀，不容許蔡政府否定中華民國跟中華文化。

韓國瑜晚上8點40分現身舞台，他致詞時引用狄更斯《雙城記》的開場白說：「這是最好的時代，也是最壞的時代，這是光明的季節，也是黑暗的季節，這是希望的春天，也是絕望的冬天，我們什麼都有，也一無所有。」問在場民眾說：「親愛的朋友，你快樂嗎？你滿足現況嗎？你擔心未來嗎？」

韓國瑜也說，整個中南部最相信民進黨的民眾，日子過得最苦，選舉剩20天才喊大南方，是否覺得南部鄉親已經不再疼惜民進黨？韓國瑜痛批，民進黨利用網軍扮演上帝的角色，說誰是壞人就是壞人，外交官蘇啟誠因此被逼到輕生。反滲透法竟然是總統下令立法院通過，台灣的民主已經瀕臨崩潰。

同日晚間，「2020，台灣要贏；台灣要贏，基隆先贏！」上萬名基隆市民，齊聲一起喊口號。總統候選人蔡英文一到基隆六合停車場，現場民眾尖叫聲不斷，不僅如此，副總統候選人賴清德、基隆市長林右昌、立委陳亭妃、立委蔡適應和副總統陳建仁等人都前來造勢，現場反應非常熱絡，展現民進黨在基隆的群眾支持度。

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